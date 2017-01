El delantero de San Luis

«En Brasil, es normal que los niños jueguen a fútbol en la calle». Marcos André de Sousa (San Luis de Maranhao, Brasil, 20/10/1996) dejó el domingo su tarjeta de visita en Las Gaunas. Llegó a última hora para jugar en el filial de la UD Logroñés tras cerrar un acuerdo de cesión con el Celta. A los 20 años, su vida se ha desarrollado con enorme rapidez. A los 14 hizo las maletas para dejar a su familia en busca de su sueño: jugar a fútbol. Con 19 años dio el salto a Europa. El domingo celebró su primer gol en Segunda B con la UD Logroñés. En su mente sólo existe dos objetivos: crecer como futbolista y traerse a su familia a vivir a Europa.

Marcos comenzó a jugar a fútbol cuando tenía 9 años. El balón era su gran amigo en las calles de la ciudad brasileña. San Luis, ubicada en una península al norte de Brasil, es una ciudad eminentemente colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad hace veinte años. Su familia no es especialmente futbolera, aunque sigue al Palmeiras. «Intenté que mi hermano pequeño jugase a fútbol, pero no le he podido convencer», dice. El ahora delantero de la UDL firmó por el Sampaio Correa, club de su ciudad. El Sampaio es uno de los conjuntos poderosos del Campeonato Maranhense. torneo que ha ganado en seis ocasiones desde el año 2000. Marcos fue subiendo peldaños en el conjunto brasileño hasta que con 14 años decidió que debía dar un salto. Dejó San Luis y buscó fortuna en otros equipos y en otros estados hasta que un día le preguntaron si quería jugar en Europa. Quien le preguntó acabó siendo su representante.

Con poco más de 19 años, Marcos de Sousa aterrizó en Vigo. Cuando se aventuró no sabía dónde jugaría. Llegó a Galicia, pero pudo descubrir cualquier otra ciudad. Europa es muy grande y cruzar el charco no es una decisión que se tome a la ligera. Admite que no fue una decisión «fácil» y que la tomó después de hablar con su madre. Vigo le recibió el 15 de mayo del 2015. Un cambio brutal. En San Luis la temperatura media es de 29 grados. En Vigo, el sol no brilla todos los días. Llueve, llueve mucho. Sin embargo, no fue la climatología su gran enemigo, sino la gastronomía. «Era todo tan distinto a la comida de mi país», admite. Ahora come mejor.

El ariete blanquirrojo no oculta que desde que está en Logroño todo pasa a una velocidad endiablada. Ha jugado trece partidos con el filial y ha marcado seis goles. Debutó con el primer equipo en Lejona (ocho minutos) y el domingo fue titular por primera vez. Necesitó menos de cinco minutos para demostrar que es un jugador de área. Tiene intuición y remate. Y mucha juventud. Es una apuesta de la UD Logroñés. Incluso la gran apuesta. A día de hoy es el primer delantero de la plantilla. Sólo el papeleo retrasó su debut. La burocracia le ha frenado en España desde su llegada. Apenas pudo jugar la pasada campaña en el Celta por culpa de un tránsfer que no cumplía las exigencias. Tuvo que regresar a San Luis para darle una solución definitiva.

Quizá haya sido la última vez. Quiere ser futbolista. Es lo máximo para él. Tiene pensado reanudar sus estudios una vez que ya domina el idioma, pero en su cabeza reina el fútbol. Admira la capacidad de pelea de Diego Costa, aunque admite que él es más calmado que su compatriota. Al menos lo intenta, indica mientras sonríe. El fútbol es su profesión y Europa su casa. Tiene claro que no quiere volver a Brasil, salvo para regresar con su familia al Viejo Continente y vivir en él gracias al deporte más popular en su país de origen. En Vigo, donde piensa volver al acabar su cesión, en Logroño o en cualquier ciudad que le ofrezca fútbol y una nueva y mejor vida.