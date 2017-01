Adrián León se queda en la UDL

Adrián León concluirá la temporada con la camiseta de la UD Logroñés. «Tengo contrato con el equipo», decía ayer el cántabro. La postura de la entidad riojana, tal y como ha podido confirmar este periódico, es tan firme o más que la del jugador. No sólo tiene contrato, sino que ni se plantea su salida. Puertas cerradas.

Los últimos días han sido bastante intensos. Adrián León renovó su contrato la pasada campaña, aunque en él se especificaba que tenía un plazo temporal para irse. Sin embargo, el centrocampista siguió y ha sido y es puntal básico tanto para Carlos Pouso como para Rafa Berges. De hecho, ha participado en diecinueve partidos de Liga y es uno de los futbolistas que más minutos acumula: 1.671. Cuando no ha jugado ha sido por lesión. Y ha sido en estos días cuando se han movido piezas. El futbolista ha sido ofrecido al Racing de Santander, que quiere reforzar su plantilla. Lo intentó con César Remón y también está muy atento a Pere Milla. La marcha deportiva de los santanderinos es mejor que la de la UDL y, además, tira de talonario para firmar cifras a las que los riojanos no llegan por mucho.

«Yo no sé nada del Racing de Santander. Nadie me ha llamado», decía sonriente Adrián León al término del entrenamiento matinal. «Tengo contrato con la UDL y me quedo», aseveraba.

Los movimientos llegan desde los despachos. La llegada de César Remón ha hecho que a alguno le entre el pánico hasta pensar que los minutos de León sobre el césped se reducirán. Opción: buscar una salida pactada e irse con la baja en la mano. La cláusula de rescisión de León asciende a 500.000 euros, como la de otros jugadores. Lógicamente, el Racing no la va a pagar.

Ante ese movimiento, los dirigentes blanquirrojos han cerrado las puertas. Entre sus dirigentes, nadie contempla su marcha. Y es que Adrián León es un elemento básico para Berges. Puede jugar en la medular solo o acompañado por César Remón o por cualquier otro compañero; puede jugar en el centro de la defensa, como ha demostrado esta misma temporada, y además liderar esa línea; y puede jugar más cerca del área rival, donde su zancada le convierte en un jugador peligroso. Un futbolista polivalente de los que gusta fichar a Carlos Pouso.

Ahora bien, que la entidad haya frenado la salida del centrocampista no significa que no esté trabajando en aligerar su plantilla pensando en los últimos días de mercado. Por ahora, Berges tiene completas todas las licencias. En la recámara dispone de Miguel Santos, pero también necesitaría de una plaza federativa para volver a jugar y hoy por hoy es una opción muy remota. Eso sí, quedan aún quince días para que se cierre el mercado.