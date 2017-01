Los Reyes no se quedaron al partido

Melchor, Gaspar y Baltasar llenaron Las Gaunas hace diez días. Espectáculo e ilusión. Ayer regresó la UDL a ese recinto. Las gradas no estaban llenas, como es habitual, y la ilusión fue efímera, como si se tratase de la visita de los tres magos, aunque aquella deja una ilusión perenne y la de la UDL Logroñés no pasa de caduca. «Adiós al play off», decía un aficionado en el umbral de la 'Puerta 0'. Visión pesimista, pero a día de hoy realista. Lo bueno de este deporte es que la ilusión se renueva cada siete días y se pasa de la tristeza a la alegría con unos minutos, tan pocos como los que separaron el inicio del partido del gol de Marcos André. Y menos. Las Gaunas se ha aprendido ya su nombre. Una nueva ilusión. Dentro de catorce quince días se repetirá si César Remón debuta con la camiseta blanquirroja. Y será mayor si lo hace algún futbolista más, aunque no será tan completa como la que arroja la victoria del equipo.

La UDL se encuentra en una encrucijada que se nota en los ánimos de su afición. La política de un abonado, una invitación no cuajó. No se llegó a los 3.000 espectadores, aunque aumentó el número de espectadores. Al final, y salvo magia propia de esos Reyes que aparecen una vez al año, en el fútbol la ilusión la generan las victorias. Ni si quiera un equipo. Y éstas son demasiado efímeras. Lástima que los Reyes se olvidasen de la UDL.