«Si jugamos así, vamos a ganar partidos»

No podía evitar Rafa Berges un tono contrariado por el resultado de su equipo. Sabía que se jugaba mucho y además confirmó que Cristóbal marca el gol del Fuenlabrada con la mano. Motivos suficientes para estar enfadado, aunque se mostró positivo al afirmar que jugando como lo había hecho el equipo ganará partidos. Incluso apeló a la regularidad para llegar al final de la temporada con opciones. Se entiende que de entrar en el play off. Para el cordobés sus hombres merecieron una victoria que se escapó en una jugada aislada del partido que los madrileños aprovecharon para marcar y empatar.

Era el día para hacer bueno el punto de Lejona y lograr la media de empate y victoria, pero su equipo no ha pasado del empate.

Bueno... Creo que hemos hecho muchas cosas para ganar el partido de esta tarde, pero estoy contrariado con el resultado. Aun así, es el camino a seguir, pero se arrastran situaciones de la primera vuelta y parece que no está bien, pero veo bien al equipo. Bien en la primera mitad y parte de la segunda. El gol del Fuenlabrada ha llegado en una jugada aislada. Merecimos el triunfo.

Rafa Berges Entrenador de la UDL Antonio Calderón Entrenador del Fuenlabrada «Hemos jugado ante un rival de los más importantes del grupo y hemos merecido ganar» «Hay que tener la cabeza fría y competir ya que la liga es muy igualada» «Debemos mantener la regularidad para llegar al final con opciones» «El partido ha podido caer del lado de cualquiera. La UDL es un gran equipo»

Han protestado el gol del Fuenlabrada. ¿Qué ha pasado?

No tengo claro si hay fuera de juego o no en la jugada, pero sí que Cristóbal marca el gol con la mano, pero ya no sirve de nada quejarse.

Han comenzado muy bien, con cinco minutos en los que han llegado en varias ocasiones, pero después han perdido ese empuje.

Hemos tenido el partido donde queríamos y Pablo ha disfrutado del 2-0 en un mano a mano con Ismael. Hemos jugado ante un rival que es de los más importantes de la categoría y hemos circulado el balón con criterio. Hemos sido superiores.

Y ha cambiado el dibujo, ha pasado a jugar con cuatro defensas.

Hemos atacado más por banda izquierda aprovechando las características de nuestra gente, con Muneta por dentro y Espina descolgándose para llegar por fuera. Nos ha salido como queríamos, pero necesitábamos ganar y no lo hemos hecho. Ahora hay que tener la cabeza fría y competir porque la liga es muy igualada. Debemos mantener la regularidad para llegar al final con opciones.

Pero no es fácil llegar al final de la liga con opciones si se suma de uno en uno.

Veo al equipo creciendo. Hemos hecho mucho por ganar. Si jugamos así vamos a ganar partidos. Hoy [por ayer] no teníamos opciones en la medular. Las bajas no están condicionando y he visto intentado en la gente. Estoy contento con el equipo.