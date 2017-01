Horizontes lejanos

Serán al menos 42 los días que la UD Logroñés necesite para disfrutar de la victoria. Regresaba a casa después de mucho tiempo, de 35 días, y firmó un empate ante el Fuenlabrada que silenció Las Gaunas. Rafa Berges ve mejor a su equipo y es quien mejor le conoce, pero la crueldad de los números hacen que el objetivo sea cada día menos creíble. Marcos André anotó su primer gol en Segunda B, pero cuando la dinámica no es la mejor se te lesiona tu hombre más creativo, Muneta, y el rival empata el duelo con un gol con el brazo de Cristóbal que Ávalos Martos debió ver porque tenía línea directa de visión y estaba a seis metros. No lo vio. Empate, decepción y vistazo a una tabla que dice que el descenso está a tres puntos de diferencia. Renta peligrosa. Del ascenso mejor no hablar. Lejano, muy lejano.

Rafa Berges confirmó la variante de Lejona y apostó de salida por una defensa de cuatro, un centro del campo con Sergio Reguilón en banda izquierda y una punta de ataque con nombre brasileño como el de Marcos André. Y acertó. La UD Logroñés saltó al césped con una marcha más que el Fuenlabrada. El cordobés había pedido intensidad y sus hombres la ejecutaron. Cinco minutos de empuje fueron suficientes para que Marcos André aprovechase un rechace de Ismael para marcar con un disparo cruzado. Mejor comienzo, imposible. Para el equipo y para el jugador.

El Fuenlabrada salió con cinco jugadores atrás muy definidos sin balón, que transformaba en tres cuando lo tenía. Velasco y Fran García aportaban superioridad, que no profundidad, ya que los madrileños buscaban más el juego por el centro, apelando a la potencia de Dioni y a la velocidad de Abel Molinero y Cristóbal. Fútbol demasiado atropellado como para generar ocasiones de gol. Llegaban a la línea de tres cuartos por superioridad, que no por claridad, pero lo cierto es que Miguel fue mero espectador durante muchos minutos.

Ese fútbol, no obstante, no hacía que la UDL ofreciera una versión de juego de posesión y combinativo. Demasiado rezagada por momentos, se sacudía el esférico con orden, pero sus jugadores más creativos no entraban en contacto con él como les hubiera gustado. Una rápida acción a balón parado de Muneta acabó con el balón a pies de Espina, que lo picó ante la salida de Ismael. Al asturiano se le escapó un gol que hubiera aportado tranquilidad, confianza e incluso carácter de sentencia. Tocaba sufrir. Poco después, Pavón despeja el disparo de Marcos André tras un movimiento de anticipación del brasileño. El punta tiene una virtud: sabe por dónde merodea el cuero cuando llega al área. La UD Logroñés explotaba en esos momentos la profundidad de su carril izquierdo, con Reguilón como máximo exponente en su vuelta a la titularidad.

Los locales perdieron un referente en el descanso con la marcha de Muneta. El vasco completó su participación con el gemelo tocado. Sergio García entró en escena. Su aparición coincidió con unos minutos de control local que culminaron con una triangulación del propio García con Marcos André y Reguilón. No hubo remate, como tampoco en otra incursión prácticamente consecutiva del madrileño.

Sin embargo, no fue ese el problema. La UDL se había mostrado como un bloque compacto, sin espacios para que el rival maniobrase. El Fuenlabrada manejaba el balón y el tiempo del partido. A los riojanos les duraba muy poco la posesión. Milla y Rubén Sanz eran superiores, aunque el trío atacante no aparecía. Dioni, Molinero y Cristóbal necesitan un chispazo para incendiar el partido. El encuentro entraba en esa fase de ida y vuelta. Surgían los espacios. La UDL veía como se separaban sus líneas. Fue el caldo de cultivo para que el trío se destapara. Un balón largo de Fran García desde el lateral izquierdo acabó en los pies de Dioni en la línea de tres cuartos. Adrián León y Salvador estaban muy adelantados. Amelibia, fuera de lugar. Caneda salió, pero le superó el punta madrileño. Tres pases y gol. Sencillo. Apertura de Dioni a lado débil, velocidad y centro de Molinero al segundo palo y remate sobre la raya de gol de Cristóbal con el brazo ante unos sorprendidos Miguel y Paredes.

A la UDL se le abría un nuevo escenario. Pelear por ganar o por aguantar el empate. Complicada disyuntiva ante un rival con mayor creatividad. Pudo perder y ganar, pero Juanfran se cebó con el disparo tras una dejada de Mendi. Se fue hacia la portería, pero no con la rapidez suficiente, agachó la cabeza y disparó desde la frontal. Nada. Mendi estaba solo a su derecha. Esa es la diferencia entre el trío madrileño y el dúo riojano. La diferencia entre marcar o no marcar.