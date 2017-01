El doctor Cervero regresa a su segunda casa

La última vez que Diego Cervero visitó Las Gaunas fue con el Oviedo, en Segunda B. El delantero asturiano y la UD Logroñés separaron sus caminos después de tres temporadas. Cervero es historia de la UDL y la UDL ocupa un periodo muy importante en la carrera de un jugador de equipo que a día de hoy sigue siendo el máximo goleador blanquirrojo.

Cervero se sentará en el banquillo visitante. Antonio Calderón, fino exjugador zurdo y ahora técnico del Fuenlabrada, da todo el protagonismo dentro del área a Dioni, delantero al que se ligó a la UD Logroñés, pero que pasó del Racing de Santander al Fuenlabrada. Los goles mandan y Dioni suma una docena. Nunca se sabrá si hubiese sido capaz de firmar esas cifras con la camiseta blanquirroja, aunque la UDL intentará que hoy fracase.

Cervero no olvida su etapa en Las Gaunas. Tres intensos años en los que sin embargo el equipo blanquirrojo no jugó el play off de ascenso. A Logroño llegó con Josip Visnjic en el banquillo y el serbio fue quien le llevó el pasado verano hasta el campo Fernando Torres. Sus números ya no son los de antaño. Dos goles hasta la fecha. Calderón apuesta más por él en casa que fuera, donde busca jugar con mucha velocidad con tres hombres por detrás de Dioni. A día de hoy éste y el asturiano no pueden jugar juntos en el esquema de Calderón.

Su última visita a Logroño fue el 25 de enero del 2014. «Bienvenido Diego, pero hoy no marques», le decían desde la UD Logroñés en una de las imágenes promocianales del partido. La entidad le homenajeó sobre el césped. Félix Revuelta y el asturiano siempre han tenido buena relación.