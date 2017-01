Demasiado tiempo sin ganar

Año nuevo, vida nueva. La UD Logroñés estrenó 2017 hace siete días y lo hizo con un punto en Leioa. Aquel día significó un positivo insuficiente ante la urgencia de sumar de tres en tres, si bien lo que ocurra hoy en Las Gaunas (17.00 horas) ante el Fuenlabrada puede darle mayor valor. El Municipal recibe a dos equipos llamados a estar entre los mejores, pero a los que el famoso partido a partido les ha puesto contra las cuerdas, si bien los madrileños protagonizan una reacción más notable que los riojanos y hoy tienen la opción de meterse matemáticamente en plazas de play off, aunque no depende de ellos.

Rafa Berges vuelve a Las Gaunas. No lo hacía desde que su equipo ganó al Amorebieta (2-1). En realidad es su segundo partido en este escenario, ya que los otros tres los ha jugado lejos de Logroño. Dos empates y una derrota. El cordobés regresa con un lavado de cara a su equipo, pues los aficionados recuerdan un bloque con tres centrales y laterales avanzados. El compromiso de Lejona y la obligación de evitar la derrota hizo que Berges variase el dibujo Ahora apuesta por darle continuidad. La UD Logroñés de este primer domingo del año de fútbol muta. Serán prácticamente las mismas caras, pero con otras intensiones, conscientes, eso sí, de que el fin único es ganar. Es lo que se valora en el fútbol. Lo demás queda para la discusión técnica.

«Quiero ver un equipo, intenso, agresivo y bien colocado y que busque el triunfo desde el primer minuto», advertía Berges el viernes. Ese equipo pasa por desplazar a Jon Ander Amelibia al lateral derecho de una defensa de cuatro que completan los habituales: Caneda, Pazó y Paredes. Zaga que se medirá a una delantera que apuesta por la velocidad, incluso prescindiento de entrada de Diego Cervero. Veloz y con gol, ya que sus y tres medias puntas (Abel, Cristóbal y Velasco) suman ocho goles. Es decir, que las líneas deberán estar muy juntos si los locales no quieren pasar problemas por defender muy atrás o por dejar espacios para que los rivales corran.

El Fuenlabrada formará sin Cervero en el once, aunque con la opción real de meterse en play off

Juanfran entra en la lista de Berges, pero el punta titular será el joven brasileño Marcos André

La gran novedad en la medular es la presencia de Sergio Reguilón, que ayer concluyó con el pie izquierdo dolorido, pero que no piensa dejar escapar la oportunidad. El madrileño tendrá mucho trabajo de medio campo hacia adelante, pero también hacia atrás, porque Rafa Berges quiere tapar las bandas al Fuenlabrada y en especial a las caída de Dioni. El punta, autor de 12 goles, y al que se ligó en verano a la UDL ya marcó la pasada campaña en Las Gaunas con el Racing de Santander, arrancando un poco escorado a la izquierda.

Sin embargo, Reguilón no es la cara desconocida de ese once. Para el aficionado lo es Marcos André, brasileño cedido por el Celta y que ha jugado en el filial hasta que ha podido hacerlo en el primer equipo. Debutó en Lejona y esta tarde será titular. El gol no entiende de edad, sino de efectividad. Ni siquiera de trabajo. Berges busca una alternativa en el vestuario a la falta de remate. Mendi será el sacrificado. Tras una veintena de partidos ha anotado en dos ocasiones. Insuficiente. Y en el banquillo se sentará Juanfran Guarnido, que suma ya unos días entrenándose con aparente normalidad. Si el cordobés quiere que el andaluz coja ritmo deberá darle minutos.

Más allá de nombres y de ideas («yo soy de realidades, no de propuestas», recuerda el técnico) la UD Logroñés no sólo lucha contra un once, sino contra el tiempo. Se acaba. Queda mucho, pero se acaba. Enero es fundamental, como lo era diciembre y como lo fueron los primeros meses, pero con la salvedad de que cada vez se acerca más el final. Sin fichajes sobre el césped y a la espera de que César Remón será el primero en debutar de todos ellos, los riojanos necesitan ganar por muchos motivos, tanto para no despedirse de un sueño difícil de lograr como para no meterse en una pesadilla que acecha sus mentes jornada tras jornada.

Treinta y cinco días han pasado desde que la UDL ganó al Amorebieta. Demasiado tiempo también de la última victoria en Liga. Y tiempo es el que necesitan los hombres de Berges para dar con el aspecto definitivo de una plantilla que eleve su rendimiento. Hasta que llegue ese momento, el cordobés deber ir a cada pelea con el ejercito que tiene. No le queda otra.