El ascenso como objetivo

Visita este domingo Las Gaunas el Fuenlabrada, equipo hecho durante el verano con mucho dinero de por medio, con el objetivo de ascender y equipararse con clubes de la Comunidad Autónoma Madrileña como Leganés, ahora en Primera, Rayo Vallecano, Alcorcón o Getafe.

El equipo azul comenzó su andadura titubeante mientras intentaba su entrenador Josip Visnjic ir acoplando tanto hombre nuevo en la plantilla. Pero el ex de la UD Logroñés no pudo terminar su singladura como técnico del 'Fuenla', al ser destituido al poco de iniciarse la temporada, y cuando los números del equipo no eran del todo malos.

Con la llegada de Antonio Calderón al banquillo del estadio Fernando Torres, los madrileños han ganado siete partidos en casa, empatado dos y perdido otros dos. Mientras, lejos de su feudo, sólo ha sumado un triunfo, en Zubieta ante la Real Sociedad B, en la séptima jornada, y tres empates, en La Palma ante el Mensajero, en Lejona y en Baracaldo. Además, ha perdido en sus visitas a Guecho, San Sebastián de los Reyes, Amorebieta, Toledo y Zamudio.

Dioni lleva doce goles, mientras Cervero, que marcó en el partido de ida, sólo ha anotado dos

No obstante, el conjunto madrileño posee un arma que puede resultar letal en cada partido. Se llama Dionisio Villalba, que lleva ya marcados doce tantos esta temporada y que en Las Gaunas siempre ha mantenido su idilio con el gol.

También destaca en el equipo la presencia del siempre querido en Logroño Diego Cervero, que no está jugando mucho y que por ahora sólo ha anotado en dos ocasiones, aunque en una de ellas dio los puntos al Fuenlabrada precisamente ante el conjunto riojano en la segunda jornada. Seguro que será bien recibido, como siempre.

El club de Madrid cuenta con un balance defensivo que no sobresale, porque lleva encajados 28 goles, mientras que en ataque suma 24 tantos. Además de los doce de Dioni, cabe resaltar la capacidad goleadora de sus extremos, porque Abel Molinero, que juega por la izquierda, ha anotado cuatro tantos, y Velasco ha sumado otros tres.

El defensa Chica y el propio Velasco se perdieron el partido anterior ante el Arenas por sanción y seguramente volverán al once inicial en Las Gaunas, donde llegan con la idea de sumar los tres puntos para mejorar su noveno puesto actual y en el que también podrían entrar jugadores como Sánchez, San José, Isaac Nana o Carlos Álvarez, a los que también suele utilizar Calderón.