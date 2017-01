Thaylor abre la puerta a las salidas

Era como la 'crónica de una muerte anunciada'. Brian Thaylor Lubanzadio dejó de pertenecer ayer a la plantilla de la UD Logroñés, abriendo la puerta de salida del equipo en este mercado invernal. El club daba oficialidad a esta baja ayer por la tarde, tras llegarse a un acuerdo total entre todas las partes implicadas.

LOS NÚMEROS DE THAYLOR EN LA UDL 13 han sido los partidos que ha disputado. Cuatro, convocado y dos en la grada. 2 partidos completos, ante el Sestao River y el Sanse, ambos en Las Gaunas. 6 encuentros actuó como titular. En otros siete, salió en la segunda parte. 0 goles ha conseguido el delantero como blanquirrojo en la primera vuelta. 1 tarjeta roja directa en el primer partido de liga y cuatro amarillas le han sido mostradas.

El jugador ya sabía del interés del club blanquirrojo por finalizar la relación deportiva entre ambas partes y todo se ha precipitado en el día de ayer, cuando tanto el jugador, como el Eibar y la UD Logroñés han llegado al acuerdo final para consumar su baja y que el conjunto blanquirrojo pueda disponer, por el momento, de una ficha libre para poder incorporar a otro jugador, después de la llegada de César Remón el pasado miércoles.

Tras desligarse del conjunto riojano, Thaylor ya ha encontrado aposento para lo que resta de temporada. El propio jugador así lo indicaba ayer por la tarde, una vez se supo su baja en la UD Logroñés: «Desde que comenzó el mercado de invierno, ya me comentaron desde el club que no contaban conmigo. Hoy [por ayer] ha sido el final, pero sólo era cuestión de tiempo. Una vez fuera del conjunto riojano he fichado por el Real Unión de Irún. Me querían desde hace dos años y hemos llegado a un rápido acuerdo».

De hecho, el jugador ya tiene su programación: «Está previsto que entrene hoy con el equipo y después iré convocado para el partido que disputa el Real Unión en Valdebebas frente al Castilla mañana por la tarde».

Después, volverá a Logroño para recoger sus cosas, ya que no le ha dado tiempo prácticamente para nada: «Pienso venir a Logroño para despedirme de mis compañeros, del club y de los aficionados que me han apoyado a lo largo de esta primera vuelta».

Thaylor, que no ha hecho buenos números en estos 20 encuentros, estaba entre los candidatos a salir en el mercado de invierno y lo cierto es que el propio jugador es consciente de que no ha rendido como hubiera querido él y necesitado el equipo para haber seguido ayudando para mejorar su situación actual: «Me voy fastidiado, porque vine a Logroño con mucha ilusión y lo cierto es que no he podido demostrar de lo que soy capaz de hacer en el terreno de juego. Me voy mal en ese sentido y siento no haber podido jugar mejor».

Thaylor entiende que el de su marcha era el mejor paso posible en estos momentos. «Empecé jugando con Carlos Pouso, pero poco a poco dejé de hacerlo con continuidad. Y con la llegada del nuevo técnico, los extremos hemos contado menos. No estaba teniendo minutos y lo mejor era salir para intentar mejorar . Lo teníamos hablado desde hacía tiempo y ahora es cuando todos nos hemos puesto de acuerdo para dar el paso». Antes de irse quiere animar al equipo: «No sólo estoy mal por no haber triunfado, sino porque tampoco he ayudado a que el equipo se encuentre en una mejor situación en la tabla y a que jugara mejores partidos».

En cualquier caso, Thaylor se va habiéndose entregado a fondo en su etapa en la UD Logroñés. Ha sido un fichaje fallido, por lo que se esperaba de él y no ha dado, pero hasta el último día ha trabajado a tope. Ayer mismo, en su último entrenamiento, se retiró con un estiramiento en el aductor de su pierna izquierda, pugnando por un balón en el partidillo. Por la tarde estaba pasando consulta con el fisioterapeuta antes de irse a Irún para fichar por su nuevo equipo.