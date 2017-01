«Siempre estoy dispuesto para ayudar al equipo»

El delantero brasileño Marcos de Sousa vino a Logroño para jugar con la UD Logroñés Promesas con el inicio de la temporada, cedido por el Celta, junto a Ralph Cardoso, defensa que también actúa en el filial de Tercera División.

Ha cuajado una muy buena primera vuelta con el equipo que dirige Javier Pineda, anotando seis goles y dejando ver una buena impronta de trabajo y de visión de gol. Al llegar tarde no podía jugar con el primer equipo hasta que se abriese el mercado invernal.

Así, en el primer partido del año, Marcos fue convocado por Rafa Berges y debutó ante el Leioa, jugando los nueve últimos minutos del partido.

¿Cómo fue el venir a Logroño?

Llegué cedido por el Celta, con mucha ilusión por jugar y ayudar a los compañeros de equipo. He hecho goles y estoy muy contento aquí. Me recibieron muy bien.

¿Cuándo le dijeron que debía entrenarse con el primer equipo?

Vieron mis partidos y apreciaron que lo estaba haciendo bien, marcando goles. Tuve la oportunidad de entrenar con el primer equipo desde el pasado mes de noviembre. Pienso que lo he hecho bien, que he dado el máximo y por ello, ahora he podido debutar en Segunda B.

No podía antes de enero. ¿Ha sido larga al espera?

No tenía ficha para poder hacerlo al llegar tarde. Pero he seguido trabajando igual, dando el máximo en los entrenamientos. Ahora me siento muy contento y feliz por haber debutado.

Usted destaca por su habilidad con el balón y buen remate de cara a la portería rival.

En Brasil, el juego individual y la habilidad es algo casi natural. Yo vengo perfeccionando todo eso en los entrenamientos e intentando disfrutar del fútbol en todo momento.

¿Qué tal se ha encontrado entrenando con el primer equipo?

Mis compañeros son de gran importancia en lo bien que pueda estar haciendo las cosas porque me han acogido muy bien. Son buenas personas y estoy muy contento entrenando con ellos.

Usted ha venido cedido por el Celta. ¿Está de paso?

Hasta mayo estoy aquí en calidad de cedido, pero no sé que va a pasar después. Si me quedo, aquí me encuentro muy contento.

¿Cuándo le dijo el entrenador que iba a jugar?

Estuve trabajando con el primer equipo durante toda la semana y el técnico me llamó para entrenar también el sábado. Trabajé bien, vi la oportunidad al ir convocado. Y luego, el domingo, debuté.

¿Cómo se sintió?

Me sentí muy contento cuando me llamó para calentar. Me hacía mucha ilusión entrar en el partido, salí en el minuto 81 y debuté en Segunda B. Era algo que quería desde hace tiempo. Me encontré bien sobre el césped, como en los entrenamientos.

No le llegaron muchos balones...

El partido estaba muy difícil. Yo siempre intento hacer lo mejor para llegar e intentar acabar las jugadas, pero no fue posible.

¿Se puede considerar un revulsivo para el equipo en invierno?

En lo único que yo pienso es en trabajar con el fin de que el míster me dé una nueva oportunidad como ha ocurrido en Lejona. Si va a contar conmigo, muy bien, porque lo que yo quiero es ayudar siempre al equipo y estar dispuesto para hacer mi mejor fútbol.

El equipo empató. ¿Misión cumplida?

Estoy muy contento con el debut y con el punto que sacamos fuera de casa. Estamos intentando mejorar. Tenemos toda la segunda vuelta para sumar más puntos y sacar el equipo adelante.