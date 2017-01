Pouso descarta por ahora a Pere Milla

Carlos Pouso está inmerso en el proceso de intentar fichar jugadores para el equipo en este mercado invernal, pero no se quiere mojar, porque tal y como decía en su comparecencia junto al nuevo fichaje blanquirrojo, «a día de hoy, la plantilla está completa. Para que haya entradas tiene que haber salidas».

«El de César Remón en un buen refuerzo para una zona en la que hace dos semanas nos planteábamos otra cosa. Nos ha surgido esta posibilidad unida a las lesiones de Chevi y Javi Rey, sin fecha de recuperación. César era un objetivo personal desde que vine aquí, pero no se habían dado las circunstancias. Hemos tenido la posibilidad, hemos hecho un esfuerzo, y también él, y estamos muy contentos de tenerle aquí», añadió.

Con Rafa Berges habla cada día sobre las necesidades del equipo: «El entrenador tiene muy claro que primero hay que mirar dentro. En función de eso, haremos lo que él considere oportuno. César está aquí porque Rafa ha dicho que venga. Ya dije que yo no voy a meter ningún futbolista que el entrenador no quiera».

Respecto a posibles refuerzos, Pouso indicó: «Tenemos muy claras las cosas pero no podemos entrar en lo que especule la gente. Este equipo se ha reforzado bien con la llegada de César, la recuperación de Juanfran y Fran Pastor y la incorporación de Marcos desde el filial, en quien tenemos puestas muchas esperanzas».

«Las inquietudes que me suscite Rafa las vamos a intentar cumplir dentro de nuestras posibilidades. No nos va a pedir ni a Cristiano ni a Messi... He nombrado delanteros, así tenéis para especular» sugirió Pouso.

Y cuando se le pregunta por el Eibar y si se ha hablado de jugadores que puedan irse o venir, entra enseguida al trapo: «Si el tema se llama Pere Milla, ni su agente, ni el propio Pere Milla, con el que hablo durante todo el año, ni el Eibar nos han llamado a nosotros. Si Pere Milla tuviera disponibilidad, trataríamos de hacerle un hueco. Es una posibilidad imposible en este momento».