«Jugar en Logroño es lo máximo para mí»

logroño. Hacía bastante tiempo ya que César Remón había dado su conformidad para fichar por la UD Logroñés, pero como suele suceder en estos casos de cambios de equipo a mitad de temporada, hubo que esperar a la rescisión con su anterior club, el UCAM Murcia, para empezar a plasmar sobre el papel todo lo hablado y decidido.

Ayer, César Remón pasó el preceptivo reconocimiento médico y se marchó a las oficinas del club para rubricar el contrato que le une a la UD Logroñés hasta junio del año 2019 y realizar la primera entrevista como blanquirrojo para la página web del club.

El ya jugador blanquirrojo se muestra satisfecho por estar en su casa después de quince años recorriendo la geografía española y por la buena acogida que le han dispensado en redes sociales y distintos foros desde que se supo que estaba hecho su fichaje por la entidad blanquirroja.

«Estoy muy contento, sobre todo por el cariño recibido desde el primer día. Antes de que se hiciera oficial el fichaje, la gente me ha enviado mensajes, me ha animado y estoy muy contento por volver a casa», indicaba el centrocampista riojano.

El jugador criado en las categorías inferiores del Loyola ha dejado pasar ofertas importantes que le han llegado tras conocerse que no entraba en los planes del conjunto murciano. Él ha preferido venir a casa, a Logroño. «Me hace muchísima ilusión. He dejado cosas por estar aquí. Me siento muy unido al proyecto que tanto Rafa [Berges] como [Carlos] Pouso me propusieron. Jugar en Logroño es para mí lo máximo», indica.

No le gustan a César Remón las prisas ni pensar en el futuro sin haber pasado el presente. Eso sí, llega con muchas ganas de saltar al césped de Las Gaunas. «Lo que tengo que hacer es ir paso a paso, no marcar objetivos a largo plazo, porque es cuando se fracasa. Hay que pensar en ganar el domingo al Fuenlabrada y, a partir de ahí, pensar en el siguiente partido. Me gustaría jugar lo máximo posible, contar para el entrenador y, si no se puede, sumar desde la posición que me toque», admite.

Sí que sabe el centrocampista que se va a encontrar un fútbol distinto al que está acostumbrado en el levante español, donde ha desarrollado la gran parte su carrera. «Este grupo es diferente, sobre todo los campos. Allí el fútbol es más combinativo; en éste, es más directo. Ya sabemos que el fútbol del norte es más de campo embarrado, de más duelos, de más disputas, pero estoy muy contento, porque creo que voy a poder aportar algo», adelanta.

En Logroño se reencontrará con un viejo amigo, Carles Salvador, que el domingo confirmaba en Diario LA RIOJA la llegada de Remón. «He coincidido ya con él en el Castellón y el Alcoyano y tenemos una relación especial. Nos llamamos mucho, nos escribimos mucho y como ya dijo Carles en prensa, estoy muy feliz de estar aquí con él», afirmaba.

Otra buena causa por la que se ha decantado por el proyecto blanquirrojo es su entrenador: «Me da mucha confianza. Tiene las ideas muy claras, sabe cómo quiere jugar y sabe el proyecto que quiere hacer con el Logroñés. Ahora mismo no es fácil encontrar en el fútbol un entrenador como Rafa Berges, que tiene convicción, que tiene ganas y sobre todo que quiere crecer».

Y deja un mensaje claro y conciso a los aficionados sobre su trabajo como blanquirrojo. «Que confíen, que nos vamos a dejar la vida por este escudo, por esta ciudad y sobre todo por este club», concluye.