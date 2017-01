logroño. Ha comenzado la segunda vuelta de la campaña 2016/17 y la UD Logroñés ha vuelto a mostrar que adolece de la pegada necesaria para sacar los partidos adelante con los triunfos que requieren su posición actual y las esperanzas de ir hacia arriba en la tabla.

La UD Logroñés sufre, desde hace al menos cinco temporadas, el síndrome del delantero centro. Muchos de los jugadores que han ido llegando al club blanquirrojo con vitola de goleadores, de hombres de área, han finalizado la temporada con unos guarismos muy inferiores a los que se les podía suponer cuando fueron fichados. Esta temporada se mantiene esa especie de maldición que pesa sobre el club y que se puede deber a muchos factores, pero principalmente a que no han encontrado su sitio en el juego del equipo a lo largo de las diferentes campañas.

Sin embargo, no hay mal que cien años dure y se hace perentorio conseguir que mejore sustancialmente la capacidad goleadora de los hombres de área a base de seguir trabajando a fondo en la mejoría de sus prestaciones, o, en este mes de fichajes, hacerse con los servicios de algún jugador que ayude a dar carpetazo a ese mal augurio y se personifique como el hombre gol que tanta falta le hace a la UD Logroñés.

Salvo en el caso de Cervero, los medias puntas blanquirrojos son los que más golean

Esos problemas en el puesto de delantero centro no vienen de hace poco. Desde el inicio de la singladura del club riojano, en la temporada 2009/10 ya se pudieron apreciar casos que hablan de problemas en el puesto. Sin embargo, en las tres primeras campañas, la llegada de Diego Cervero, en plan capitán América, dispuesto a desfacer los entuertos del área y golear a diestro y siniestro dio con 51 goles en sus tres temporadas como blanquirrojo.

Menos mal, porque el síndrome ya empezó con Cristóbal Carreño, que se quedó en un gol en el primer año del club. Así mismo, se pueden recordar los casos de Gregory Laget o Gustavo Souto, que también se quedaron en un gol en la segunda temporada de la UD Logroñés. Para cerrar el círculo de esos tres primeros años, en el tercero, Alejandro Suárez se quedó en dos tantos (venía de promediar 14 o más en el Palencia) mientras que Osado, goleador los dos años anteriores, terminaba a cero, igual que Quique González. Mientras tanto, un defensa como Manu García se iba a las siete dianas y Durán y Sergio Rodríguez marcaban cuatro goles.

Se acentúa la sequía

Los dos años siguientes, las confecciones de las plantillas blanquirrojas dieron con jugadores neófitos en el puesto clave de la búsqueda del gol en el equipo. Un jovencísimo Mario Barco, en la temporada 12/13, superó las expectativas con nueve dianas, pero hombres de la talla de Alejandro, Garban o Juanjo, fichados por su carisma y su idilio anterior con el gol, se quedaban sin anotar en todo el año. El síndrome empezaba a hacer estragos.

Un año después, otro riojano, Eduardo Ubis, era el máximo goleador del equipo, pero la cifra bajaba a sólo seis tantos, mientras que otros jóvenes como Iriarte, Omar o Íñigo Rodríguez se quedaban en una cifra aún más exigua de goles que llevaba al club a sufrir por mantener la categoría. Dos centrocampistas como Goñi y Ardanaz superaban a estos últimos con seis y cuatro dianas, respectivamente.

Goles desde la media punta

Con la llegada de Carlos Pouso aumentó claramente la capacidad goleadora del equipo, pero el síndrome del delantero centro se hacía aún más patente. Mejores jugadores, y mucho trabajo del referente del área, propiciaban ocasiones para que las aprovecharan los hombres de segunda línea. En la temporada 2014/15, Juan Carlos Menudo se hacía con la afición al realizar una segunda vuelta de calidad y goles. Se fue a los doce, cuando hasta entonces era un hombre de seis tantos por campaña. También aprovecharon esa circunstancia Iker Alegre o Titi, que sumaron cinco tantos cada uno. La velocidad, el poderío en la contra, era una faceta que proporcionaba goles y puntos, pero no iba bien para los delanteros puros. Camochu se quedaba en cinco tantos y Eduardo Ubis no pasaba de los cuatro.

Aún fue más clamoroso el problema en la pasada temporada. Carlos Fernández venía de golear en el Villanovense y se quedó en seis goles. Álvaro González sólo hizo dos y Luis Morán se quedó en uno.

Pere Milla, en cambio se fue a los dieciséis tantos en una campaña prodigiosa que le llevó a la cima de su capacidad goleadora. Aprovechó los huecos y su bonito golpeo del balón para hacer un gran año. Pero al final terminó muy cansado y en el 'play off' el equipo lo notó a la vez que mantuvo la carencia de gol en sus hombres de área. Una sola diana en cuatro partidos dio con la eliminación de la UD Logroñés en la segunda ronda del 'play off'.

Y en la actual campaña, se está viviendo una prolongación de las anteriores, sólo que no se ha encontrado al jugador que salve los muebles en las situaciones incómodas, como en anteriores ocasiones. No hay gol, no hay fiesta. El equipo camina a la deriva en ese aspecto y hace falta la medicina que amortigüe el problema. Eso pasa por la contratación de algún delantero nuevo con capacidad de trabajar y de marcar. Sólo Pablo Espina, otro media punta, está dando la talla, con seis goles en esta primera vuelta. Mendi ha asomado en dos ocasiones y Juanfran, Thaylor y Fran Pastor aún no se han estrenado en esta veintena de jornadas.

El cambio de entrenador tuvo un leve efecto placebo en dos partidos, donde el equipo funcionó, incluso se marcaron más goles de lo normal, pero el nuevo técnico, Rafael Berges se ha podido dar cuenta de que no hay forma de llegar a la portería contraria con capacidad para marcar. O si se llega, se hace en condiciones precarias para encontrar las mallas rivales.

Todavía se queda tiempo para que el síndrome del delantero centro pueda ser extirpado de esta UD Logroñés que lo sufre un año más. Pero hay que darse prisa, porque la gangrena se expande con el tiempo. Y los únicos agentes válidos para echarlo atrás tienen que llegar con vitola de goleadores. El problema es que eso ya se ha vivido en el club blanquirrojo en años anteriores...