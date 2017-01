LA INTENSIDAD COMO CLAVE DEL EMPATE

Ante la ausencia de una destacable calidad individual en los metros finales, que viene lastrando al equipo durante todo el campeonato, la UD Logroñés fue capaz de empatar ayer el partido cuando el colectivo comprendió que a partir de la intensidad individual se puede llegar a superar a los rivales. Mejor en el aspecto físico que en anteriores choques, los riojanos acabaron por encima de su rival.

MIGUEL RICO AMELIBIA CANEDA PAZÓ PAREDES ADRIÁN LEÓN MUNETA SALVADOR ESPINA MENDI REGUILÓN MARCOS ANDRÉ SERGIO GARCÍA

Acertado como siempre bajo palos, estuvo algo más dubitativo en los balones por arriba. Sin embargo salvó al equipo en un par de claras ocasiones del rival. Volvía tras una lesión y estuvo como siempre al nivel esperado.

Se le notó un punto de físico mayor que antes del parón navideño, y eso redunda positivamente en su juego, sobre todo en el defensivo, al contar con algo más de chispa. En ataque no tuvo mucha presencia a pesar de jugar como carrilero.

Suspende por dos malas decisiones en dos jugadas definitivas en los que el defensor vasco despejó al centro generando problemas a su equipo, y además, en varias salidas de balón estuvo especialmente desacertadas.

Como siempre, acertado en la salida del balón. Ahí es un hombre muy importante. Sin embargo, no estuvo, como el resto de la defensa, acertado en los balones de estrategia del rival. La zona no le sienta bien al equipo porque no se ocupan bien los espacios y de ahí surgieron varios remates claros.

El mejor de los tres centrales cuando se trata de exponer al corte, pero quizás también en el menos acertado, al menos ayer, para sacar el balón desde atrás. Es necesario que ofrezca más soluciones en estas circunstancias sobre todo en una defensa con tres centrales y dos carrileros.

Tuvo quince minutos muy interesantes en la primera parte cuando se lanzaba al ataque como carrilero zurdo. Y sin duda fue determinante en la segunda mitad, cuando el equipo se fue a por el empate ya con cuatro defensas. Se apoyó en Reguilón para ofrecer muchas soluciones ofensivas por banda izquierda.

Fuera de tono, no estuvo acertado en la parcela ancha del campo. No le lució su siempre importante labor defensiva y no tuvo presencia a la hora de ofrecer una primera salida a su equipo. Se le vio algo más lento de lo habitual.

Acabó siendo sustituido, pero fue importante en la segunda mitad cuando peor pintaba el partido por el dominio local. Supo coger la pelota, moverla con criterio y así comenzar a coser la recuperación de su equipo para acabar empatando el choque.

En la segunda parte fue, junto con Reguilón, Paredes y Espina, de lo mejor del equipo. De él surgió la jugada del empate, y que él mismo se encargó de mandar a gol tras un acertado remate a portería. Salvador es un diésel y cuando coge ritmo el equipo lo nota.

Acabó por encima de sus rivales, siendo importante para enganchar entre líneas el partido para acabar empatándolo. Tiene ese punto de calidad que determina resultado, y cuando no remata al menos se retrasa para asociarse y dar juego. Como segundo punta, en la recta final, fue muy importante.

Un día más, una oportunidad más, otro partido que le acaba superando a la hora de rematar a puerta. Nada, ni un disparo, ni una buena decisión dentro del área. Fuera de ella, de nuevo con ganas, actitud y entrega. Pero lleva el 9 a la espalda.

Le puso un punto de intensidad muy importante desde su posición de extremo izquierdo. Fue vital para lograr el empate, por constancia desde que salió para poner balones dentro del área, y por precisión para asistir a Carles Salvador en el tanto del empate

Diez minutos ha tenido el jugador del filial, por lo que tampoco pudo ofrecer cuáles son sus cualidades en el remate, verdadero talón de Aquiles de este equipo. Se entregó y ayudó a defender el empate. Berges le reconoce que puede ser importante.

No se puede valorar su actuación porque apenas tuvo minutos para demostrar su potencial.