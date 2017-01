«Me gustaría tener los fichajes, pero no es posible; la solución está ahí dentro»

Se advierte en el rostro de Rafael Berges la preocupación manifiesta de ver que su equipo, al menos como visitante, no es capaz de ganar los partidos. Suma cuatro partidos al frente de los riojanos, tres como visitante y uno en Las Gaunas. Su única victoria ha sido en Logroño, y tras mucho tiempo sin jugar ante su público, Rafael Berges se aferra a Logroño casi tanto como a la llegada de nuevos hombres que aumenten considerablemente la calidad de esta plantilla que tras 20 partidos ha dejado constancia de cuál es su verdadera dimensión en el Grupo II.

-¿Qué valoración hace de este partido?

-Este encuentro ha ido por fases en las que hemos tenido diversas sensaciones. En la segunda parte hemos sido el equipo que todos buscamos: jugar en campo contrario, llevar la iniciativa, crear diversas situaciones de peligro, con un ritmo completamente diferente... Sin embargo, en la primera parte hemos tenido alguna llegada pero nos ha costado más. Hemos sufrido mucho a balón parado defensivo, muchísimo. No obstante, hemos empatado en el campo del que iba cuarto y lógicamente no es fácil porque ellos están haciendo las cosas bien, y nosotros venimos desde abajo intentando remontar. Y debemos saber que fuera de casa será difícil. Pero en el comportamiento general estoy contento, aunque es cierto que debemos seguir mejorando. Es lo que digo siempre, este punto hay que hacerlo bueno en casa. De cuatro partidos hemos jugado tres fuera, y no es fácil. Este punto debemos hacerlo bueno en casa. Y me ha gustado el comportamiento del equipo en la segunda parte. Este es el camino.

-¿El camino viene marcado por la intensidad?

-Para mí el equipo ha volado en la segunda parte. Hemos estado fuertes porque vamos creciendo en el aspecto físico. Y nos ha permitido llevar un ritmo alto hasta el final. Y hemos acabado arriba. De haber tenido algo más fortuna en algunas situaciones al final, hubiéramos podido enganchar alguna. Pero es cierto que debemos ajustar el tema del balón parado defensivo porque estamos recibiendo más peligro de lo que realmente debemos recibir. Tenemos gente que domina bien estas situaciones, y sin embargo hemos sufrido, y en este Grupo se deciden partidos por esta cuestión.

-Habla de las jugadas a balón parado en defensa. Son en zona. ¿Está pensando en cambiarla?

-Cuando algo no funciona hay que cambiarlo. En este Grupo, ya lo dijimos en la previa, este asunto marca la diferencia, porque los equipos o encajan o marcan así. La semana pasada, sin ir más lejos, el empate a dos entre Leioa y Arenas vino de cuatro goles a balón parado. Nosotros no podemos conceder ventaja en eso. Porque después en el resto de cosas hay cuestiones que hacemos bien. En la segunda parte hemos empujado y estamos fuertes.

-Se ha empujado, y sin embargo ha vuelto a faltar remate en el tramo final. ¿Cómo observa esta cuestión?

-Mido el trabajo y no tanto el acierto. La gente ha trabajado, ha intentado hacer las cosas bien. Hemos tenido algunas situaciones, aunque siempre busca que nuestros delanteros marquen goles, pero seguiremos insistiendo en que la gente arriba nos haga gol.

-¿Cómo ha llegado Juanfran?

-Ha trabajado un día, prácticamente. Llegó el jueves, y dos sesiones nada más. Tiene que ponerse a punto físicamente tras dos meses sin competir. De momento está curado de la lesión, pero necesita ritmo sabiendo que es complicado y se lo tenemos que dar.

-Y, ¿cómo valora el debut de Marcos André?

-Tiene muchas cosas este chico. A lo mejor el momento de tomar la responsabilidad en un equipo importante no es lo más adecuado, pero tiene desparpajo y viene trabajando muy bien. Ha estado bien, ha peleado y luchado, y si sigue así va a tener las puertas abiertas.

-¿Para cuándo le gustaría tener los nuevos fichajes en caso de que finalmente se haga alguna operación?

-Para mañana (por hoy) a las 9.00, que estén en el Mundial 82 antes de llegar yo. Pero no es posible. En el mercado de invierno se ponen muchas esperanzas y creemos que vamos a solucionar los problemas, y aunque nos podrán aportar, la solución siempre está ahí dentro, en este vestuario.