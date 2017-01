«César Remón va a ser sin duda un gran fichaje»

Sus goles están salvando al equipo de situaciones complicadas. Marcó en el 90 frente al Sestao en Las Gaunas para salvar un punto, y ayer volvió a hacerlo, esta vez en el 79, para rescatar un nuevo empate y seguir una semana más pensando que la remontada en la clasificación aún es posible.

- ¿Qué sensaciones le deja este empate?

- Fuera de casa sacar un punto a priori puede parecer positivo. Pero sabiendo la situación en la que nos encontramos debemos sumar de tres en tres si queremos estar donde queremos estar.

- Inicia la jugada, abre a banda izquierda, y se la pone de vuelta Reguilón para volver a marcar y salvar a su equipo de una nueva derrota.

- Había que meter una. Sabíamos que por la izquierda estábamos creando mucho peligro. Así que una conducción mía he visto a Reguilón abierto y se la he dado porque estaba haciendo daño. Y luego me ha caído el balón estando solo y he podido volver a marcar para hacer un nuevo empate.

- ¿Cree que su juego ha crecido con el cambio táctico de dejar a un lado la defensa de cinco y pasar a formar con cuatro atrás?

- Nos hemos adaptado rápido al cambio. Y ellos al principio nos tenían muy cogidos con una persecución constante al hombre. Y así es complicado. Pero ellos en la segunda parte han bajado físicamente, se ha replegado para estar más cómodos tras hacer el primero, pero nosotros hemos crecido con el paso de los minutos, nos hemos hecho dueños del centro del campo y se ha notado una gran diferencia de la primera mitad al segundo tiempo cuando hemos logrado empatar.

- Y sin embargo el equipo continúa careciendo de remate. ¿Cómo lo observa usted?

- Remate le falta a todos los equipos. Esto es lo de todos los años. Aunque sí que es verdad que sobre todo en la primera parte hemos tenido varios tiros lejanos, pero sí parece que nos falta algo de mala leche en esos metros finales, donde se deciden los partidos.

- Sí se ha visto una mejora física.

- Durante este parón hemos hecho una minipretemporada, y creo que el trabajo se está notando. Se ha notado sobre todo al final del partido. Hemos terminado bastante enteros.

- César Remón, excompañero suyo, dio muy buenas referencias suyas. ¿Ha podido hablar esta semana con este jugador?

- Sí. Nos hemos estado contando algo esta semana, no mucho. Está encantado de venir aquí, y seguro que suma; va a ser sin duda un gran fichaje.