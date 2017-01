«El Leioa no es conocido, pero cuenta con hombres de nivel»

Para usted es un partido diferente, por el hecho de jugar contra su hermano pequeño...

Ya lo hemos hecho varias veces jugando en Tercera División y ahora se da una nueva ocasión en un partido como el de la primera vuelta, y en un campo en el que también he jugado. Es un partido especial porque se juntan muchas cosas, pero saldremos a por los tres puntos, como en cualquier otro campo.

¿Han hablado entre ustedes?

No hemos tenido muy en la mente el fútbol en las navidades. No he estado casi con Jorge, pero ahora seguro que tendré mensajes.

¿Tienen similitudes sobre el césped?

En el plano futbolístico somos parecidos. Cuando hemos jugado juntos nos hemos entendido muy bien. Ahora, Jorge está participando, siendo titular, importante para el equipo, haciendo goles y dando asistencias.

Tras una muy buena campaña en el Murcia, usted está pasando aquí desapercibido...

Desde que llegué estoy entrenando bien, esperando a tener la oportunidad y pienso que todavía no he podido tener esa continuidad necesaria para poder demostrar el jugador que soy. Trabajo para intentar tener más minutos y ser más protagonista.

¿Ha caído en alguna ocasión en la desmoralización?

Es una situación nueva para mí. Nunca la había vivido. Estoy centrado en trabajar, en intentar sacar la situación por medio del trabajo. No creo que bajando los brazos gane nada.

En el plano colectivo, también hay problemas...

Creo que es algo parecido. Caminos paralelos, digamos. Yo creo que el equipo está trabajando e intentando sacar los partidos adelante, pero no conseguimos esa racha de resultados que den la vuelta a la situación tanto en la tabla como anímicamente, que para mí es lo más importante.

El Leioa sí ha hecho los deberes...

El Leioa no es muy conocido, pero cuenta con jugadores de mucho nivel como Arregui, Picón, Óscar García, el riojano Fran Sota, mi hermano... Yo creo que tiene un buen equipo, pero los rivales no le han tenido en cuenta como debieran.