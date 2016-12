Pocos fichajes, pero buenos

«¿Cuatro (fichajes)? Menos, pero buenos. Que nos permitan dar un salto de calidad». Son palabras de Rafa Berges al término del entrenamiento de ayer. Siete días de descanso y siete sesiones de trabajo. Ésta es la vida de los jugadores de la UD Logroñés, que ayer regresaron al quehacer diario y que hasta el viernes se juntarán en siete ocasiones para entrenarse en las instalaciones del Mundial'82. El fin de semana será de viaje, descanso de fútbol y cambio de año; a partir del próximo lunes comenzará la preparación del partido que les unirá de nuevo a la liga y que se jugará el 8 de enero en Lejona (17.00 horas).

Hacía frío ayer en el Mundial'82. Entrenamiento prácticamente en familia, con menos aficionados que otros días. Rafa Berges ha preparado dos días de sesión única, que si se le suma el de ayer son tres, y otros dos con entrenamiento doble. Era de esperar que el técnico cordobés aprovechase estos veintiún días para trabajar mucho más intensamente, aunque siete ya se han esfumado. Berges tiene esta semana para trabajar la condición física de sus futbolistas, ya que le próxima estará protagonizado por el Leioa. «Tenemos que ajustar el trabajo porque nosotros tenemos que volar», decía el andaluz después de que el equipo empatara en el Stadium Gal de Irún. «Vamos a hacer fútbol orientado al aspecto físico, para apretar las tuercas esta semana ya que la próxima prepararemos el partido de Liga. Sí que nos interesa acumular trabajo para llegar en las mejores condiciones a ese primer encuentro de la segunda vuelta», añadía el técnico blanquirrojo.

Los jugadores comenzaron la sesión con carrera continua y acabaron de la misma forma. Entre ambas imágenes, mucho fútbol, con cuatro porterías y con dos. Berges es de los que piensan que el futbolista «piensa y decide mejor» cuando físicamente «está bien», por lo que entiende que la plantilla debe mejorar su condición física.

Berges quiere que su equipo llegue en las mejores condiciones posibles a Lejona; los aficionados quieren escuchar nuevos nombres, jugadores que hagan creer con su llegada que el play off es posible. El técnico también desea potenciar la plantilla, pero por ahora deja esa labor en manos de Carlos Pouso. Ahora bien, ambos han hablado y ambos saben lo que quieren. «Yo no llevo las negociaciones, sino que es Carlos. Estamos atentos con la intención de mejorar el equipo, pero no estoy al corriente de cómo están las conversaciones», indica.

Silencio. Silencio total. Nadie quiere una revolución dentro del vestuario. Eso sí, si unos llegan otros se van. «Uno puede tener ideas, pero hasta que no llega el nombre concreto no sabes si te puede ayudar o no. Creo que no necesitamos mucha gente, necesitamos muy pocos pero que sirvan para que demos un salto. Eso no es fácil de encontrar», indica Berges cuando se le pregunta por las demandas.

Precaución absoluta. Y no sólo por los que se pueden ir, sino también por los que parece que van a venir, pero nunca llegan. La decepción es mayor aún cuando no se completa un fichaje. «Soy consciente de las dificultades del mercado de diciembre. Vamos a ver qué jugadores nos pueden ayudar, pero ahora mismo tengo que centrarme en mi trabajo y en el equipo con la mente puesta en competir lo mejor posible en Lejona e intentar ganar el partido. Al final, son pocos jugadores y muchos los equipos que quieren reforzarse. Veremos si tenemos la suerte de mejorar el equipo. ¿Cuatro? Menos, pero buenos. Que podamos dar un salto de calidad», zanja Berges.