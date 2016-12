La UDL inicia el segundo acto

La UD Logroñés regresa esta tarde a los entrenamientos en el Mundial'82. Aunque este próximo fin de semana no hay competición, bien se puede afirmar que los blanquirrojos inician hoy el segundo acto de una temporada decepcionante hasta la fecha. El 8 de enero arrancará la segunda vuelta. Diecinueve partidos en los que no bastará con sumar otros veinticuatro puntos si se quiere aspirar a jugar por el ascenso.

Rafa Berges tiene por delante dos semanas para cambiar la configuración de su plantilla, aunque en realidad tiene todo el mes de enero, y también para incidir en algunos aspectos sobre los que ha hablado desde que se hizo cargo del equipo, en el Stadium Gal de Irún. Desde aquel día ha ganado, ha empatado y ha perdido, insuficiente para la exigencia que marca la clasificación de los riojanos.

El primer punto es saber cómo están los jugadores lesionados. De Juanfran Guarnido y Fran Pastor no hay noticias, salvo las que pueda tener el club. Ninguno de los dos se entrena en Logroño desde hace tiempo y de hecho no han trabajado aún a las órdenes del preparador andaluz. Pastor se recupera de la rotura del tendón semitendinoso que se produjo en Albacete. Juanfran Guarnido, que sufrió una rotura en el tendón del recto anterior de su pierna izquierda, no ha participado en los últimos nueve partidos.

Entre las tareas de la UDL están las de recuperar a los lesionados, dar altas y bajas y trabajar físicamente

Miguel Martínez, Adrián Pazó, Javi Rey y Luca Ferrone sí están más integrados en la disciplina del equipo y salvo sorpresa los cuatro estarán esta tarde en el Mundial'82. El portero blanquirrojo se recupera de una rotura fibrilar en su pierna derecha. Su objetivo es estar en condiciones de viajar y jugar en Lejona después de hacer cedido la titularidad a Jon Ander Felipe ante el Amorebieta y el Gernika.

Adrián Pazó no debería tener problema alguno para trabajar al mismo ritmo que sus compañeros, ya que han pasado dos semanas desde que sufrió ese terrible encontronazo con César Caneda que le dejó doce puntos de sutura en el párpado de su ojo derecho. Chevi sufre un edema óseo con derrame articular en su rodilla, pero prácticamente ha tenido catorce días de descanso. Javi Rey sufrió distensión en su rodilla derecha en Guernica. Y Luca Ferrone se ejercitará junto a José Miguel Martín, fisioterapeuta blanquirrojo, después de que se haya descartado una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha.

Al margen del estado de todos ellos, Rafa Berges puede aprovechar estos días para otros dos asuntos capitales: uno, el estado físico del equipo; dos, altas y bajas en la plantilla. Al primero aludió después de jugar en Irún y seguramente incidirá durante estas dos semanas en potenciarlo, pues su forma de jugar demanda una buena condición. Sobre el segundo no se ha pronunciado y ha dejado en manos de Carlos Pouso la remodelación de la plantilla. Ninguno de los dos ha hablado públicamente de nombres ni de posiciones, aunque sí es claro que ambos coinciden en la necesidad de dotar de más gol a esta formación, algo que se puede apreciar desde la grada. Y gol se traduce no sólo en contratar uno o dos delanteros, sino también en llegar a las áreas en mejores condiciones, por lo que también se manejan las opciones de fichar a un jugador de banda y a un futbolista que dé salida al cuero desde atrás.