El mejor regalo para Ferrone

No hay lesión grave. Es la mejor noticia que podía recibir Luca Ferrone. El futbolista blanquirrojo se asustó cuando se le giró la rodilla en los últimos minutos del partido que la UDL disputó el pasado sábado en Guernica. Las pruebas médicas afirman que su lesión se reduce a un pequeño problema de menisco, pero descarta la rotura del ligamento cruzado, que era el gran temor del futbolista.

«Ahora estoy mucho más tranquilo», admitía Ferrone ayer, que no ocultaba su temor a un diagnóstico mucho más grave. «Escuchar lo que me han dicho ha sido un alivio porque era la misma rodilla, la derecha, en la que sufrí la rotura de ligamentos la pasada campaña», decía.

Luca Ferrone se incorporará el próximo lunes a los entrenamientos del equipo, como el resto de compañeros. José Miguel Martín tiene previsto trabajar con él en solitario durante los primeros días. Más adelante, el lateral se sumará al trabajo en grupo. Tiene dos semanas de trabajo antes de que se reanude la Liga, el 8 de enero, a las 17.00 horas, en Lejona. «Yo creo que catorce días es un tiempo suficiente como para recuperarme, porque he mejorado mucho esta semana, aunque todo dependerá de las sensaciones que tenga. Lo que tengo claro es que no voy a forzar la rodilla, porque podría caer en una lesión más grave», comentaba.

No ha sido fácil la temporada para el catalán de origen italiano. Comenzó fuera del equipo en las primeras jornadas. Diferentes problemas físicos le impidieron completar con normalidad la pretemporada. No entraba en los planes de Carlos Pouso en esos momentos, aunque con el paso del tiempo ha disputado minutos y ha gozado de la titularidad. «El míster y yo hablamos claro al inicio de la temporada y con el paso del tiempo se ha cumplido lo que nos dijimos en aquel momento. El problema no era el entrenador, sino yo. Lo dije entonces y lo digo ahora. En los últimos encuentros he sido de los futbolistas que más ha jugado. Es la historia de mi vida. Siempre he tenido alguna complicación, pero al final, aquí estoy, jugando, cuando muchos no daban un duro por mí al inicio de la temporada. Aquellas semanas lo pasé mal porque no me veía dentro del equipo», indicaba.