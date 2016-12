UN MAL LUGAR PARA LAS DUDAS

Aplastados bajo una densa niebla, los jugadores de la UD Logroñés no observaban la belleza del entorno que les rodeaba. A ellos, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai les importaba bastante poco; y los pajaritos que allí anidan, el valor de un pimiento. La flora, menos que el precio del aire. Guernica, en sí mismo, les parecía ajena en su belleza ante la visión de una nueva derrota. Urbieta, en su majestuosa tranquilidad de una plácida y fría tarde por el País Vasco, no les agradaba; porque mientras que sus rivales se marchaban a comer una chuleta de más de un kilo por barba para festejar la llegada de la Navidad y de paso la séptima victoria consecutiva; mientras los locales gozaban de un final de la primera vuelta fantástico, los blanquirrojos merendaban niebla espesa y amarga, cortada por los tropezones de la séptima derrota del campeonato.

1 GERNIKA

0 UD LOGROÑÉS Gernika: Altamira; Kevin, Lander, Berasaluce, Larrucea; Abou (Larrezea, m. 62), Abaroa; Entziondo (Ribira, m. 83), Etxabe, Madrazo (Muñoz, m. 71); y Etxaniz. UD Logroñés: Felipe; Ferrone (Sergio García, m. 82), Rico (Sergio Reguilón, m. 70), Caneda, Amelibia, Paredes; Adrián León, Javi Rey (Carles Salvador, m. 15), Muneta; Espina y Mendi. Goles: 1-0, m. 62, Mendi en propia puerta. Árbitro: Cristian Lisandru. Amonestó a Lander. Incidencias: Partido jugado en Urbieta. Tarde fría y húmeda. Unas 1.000 personas. Césped de hierba artificial.

Otra vez digestión lenta para los riojanos, que eligieron mal lugar para volver a poner sobre el césped todas y cada una de las dudas que han atenazado y atenazan, por lo visto ayer, a este equipo durante toda la primera vuelta del campeonato. Si bien es cierto que con tres centrales, el aspecto defensivo, aunque solo sea por acumulación de futbolistas, parece más garantizado; arriba, de nuevo en ataque, la UD Logroñés mostró su perfil más bajo, ese que le impide ganar encuentros porque no logra rematar ni una vez entre los tres palos. Altamira, como otros muchos antes, no tuvo que hacer ni una sola parada en todo el partido, porque la que dispuso Caneda con la cabeza a la salida de un córner acabó por encima del larguero.

Y hasta la media hora de juego llegó el ataque riojano. Desde entonces y hasta el final, la UD Logroñés discurrió al mismo ritmo que las nubes bajas se fueron deslizando por Urbieta hasta ocultar a los jugadores durante la segunda parte y sobre todo en los últimos cinco minutos en una densa niebla, climatológica y también deportiva, reflejo exacto de las dudas que lastran a esta plantilla alejada del lugar donde se deciden los encuentros. Cuando todo falla, la calidad, y más en Segunda B, suele decidir partidos. Toledo, Albacete son prueba de ello. La cuestión es que ahora la UD Logroñés está observando la respuesta que se obtiene cuando falla lo más importante, la calidad. Entonces llega la séptima derrota, como otras seguirán llegando si no se pone remedio a esta cuestión.

El buen trabajo táctico realizado por Rafa Berges y los suyos para contener al Gernika, sobre todo en la primera parte, no sirve de nada si no existe la calidad individual y colectiva necesarias para que un pase sea preciso, un control no se vaya largo, el último centro acertado, y el remate sea certero... Y así un largo etcétera de cuestiones que por contra sí suelen manifestar los rivales. Es cierto que a tramos, en ciertos instantes, nunca de forma completa, pero siempre hay un gesto que decide el partido para su lado.

Ayer fue el centro de Entziondo desde la esquina, que Mendi se encargó de hacer espléndido con remate equivocado en el primer palo. Ya había amenazado minutos antes este mismo futbolista en otro córner, y a la segunda llegó el tanto de la victoria, que no hizo sino poner sobre el marcador el merecimiento que los locales habían demostrado en un buen arranque del segundo tiempo. Quisieron ganar, fueron a ganar y acabaron ganando el partido.

Es el reflejo de dos equipos en trayectorias divergentes que estaban separados por sólo tres puntos antes del inicio del choque. La confianza del Gernika y la calidad de sus jugadores de arriba supera por más de tres puntos en la clasificación a la que a día de hoy dispone la UD Logroñés, que desconfiada en su trabajo y escaso de calidad arriba -salvo Espina-, eligió Urbieta para mostrar antes del parón navideño, y la apertura del mercado invernal, todas la carencias que lastran a esta plantilla. Y Urbieta, en estos momentos, es un mal lugar para enseñar las dudas. El Gernika las castiga, y la UD Logroñés firma a media luz una primera vuelta de campeonato realmente decepcionante en una pérdida constante de calidad sobre el césped desde el secarral sevillano de junio a las nieblas vascas de diciembre. De ahí que el juego de Carlos Pouso fuera plano casi de forma habitual, y por ello que el juego de Berges haya vuelto al plano blanquirrojo habitual de este final de año. La calidad aleja las dudas porque da brillo al trabajo diario.