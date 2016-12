«Estamos, en algunas situaciones, en cuadro por las muchas lesiones»

Rafa Berges, técnico de la UD Logroñés, compareció ante los medios para explicar su primera derrota con entrenador blanquirrojo.

- ¿Qué valoración hace de este partido?

- Como es lógico, cuando se pierde la valoración no puede ser positiva. Ya lo que queda es mirar hacia delante, porque más imprevistos no se pueden tener. Estamos prácticamente en algunas situaciones en cuadro, cada partido que tenemos que disputar tenemos una o dos bajas por lesión durante el choque. Y encima, la mala fortuna de hacernos un autogol y a partir de ahí es verdad que lo hemos intentado no hemos tenido situaciones con llegadas claras. Al final ha sido un partido de empate, pero por unas circunstancias de un autogol se ha decantado para ellos, y nos vamos de vacío. Hay que seguir. Ha habido momentos en la primera parte en los que hemos estado bien, pero en el cómputo general no se puede estar contento. Queda una segunda vuelta entera y debemos recomponernos

- Además de las lesiones, ¿qué es lo que menos le ha gustado de su equipo en el partido?

- Nos ha faltado más claridad en medio y poder conectar con el de arriba. Pero este tupo de partidos en este tipo de campos es complicado. Hasta el gol el partido estaba vivo y se podía presentar cualquier opción para haberlo ganado. Pero nos ha faltado claridad en el fútbol, y estos campos hacen que tengas que ser práctico, y nos han creado dificultades y no hemos podido estar cómodos. Al final todo se decide en una acción de mala fortuna.

- ¿Existe suficiente calidad en esta plantilla para salir victoriosos en este tipo de tardes?

- Ellos han tenido tres o cuatro acciones cuando nos hemos desordenado un poco. Hasta ese momento solo nos habían provocado la incertidumbre lógica que generaban esos balones largos o los rechaces. Y Javi Rey era importante para esto, pero con su lesión ha incidido sobre esta cuestión. Con Muneta y Salvador hemos podido tener el balón y generar algo, pero sí que nos ha faltado arriba la calidad que tuvimos el otro día en casa. Los centros no acababan de pasar su línea defensiva, y cuando había posibilidad de remate hemos llegado tarde. Pero digo siempre lo mismo: nos queda trabajo por delante y hay que confiar en la gente y el objetivo es recuperar la plantilla porque estamos en algunas situaciones totalmente en cuadro.

- ¿Qué va a escribir en la carta a los Reyes Magos?

- Lo primero recuperar a los lesionados. Y todo lo que el club pueda trabajar y hacer el esfuerzo seguro que lo intentaremos. Pero no es mi parcela. Yo estoy centrado y concentrado en los jugadores que tengo para sacarles el máximo rendimiento. Nos vamos tristes porque haber puntuado aquí hubiera sido muy importante. Vamos a trabajar más fuerte aún, y vamos a intentar pelear por conseguir nuestros objetivos.

- El 'play off' se sitúa alrededor de 65 puntos. Suma al final de esta primera vuelta 24. ¿Cómo lo ve?

- Nos va a obligar a hacer una segunda vuelta muy importante. Entonces hay que prepararse para ello. No vamos a renunciar a nada en una categoría muy igualada.