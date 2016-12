El Albacete cierra la primera vuelta con su segunda derrota

El triunfo ante la UD Logroñés y los empates de Leioa y Athletic B colocan este sábado al Gernika en la tercera posición de la tabla, después de un empate y siete victorias seguidas en los últimos ocho encuentros que ha disputado el cuadro vizcaíno.

Por otro lado, cayó el líder, el Albacete, en Valdebebas ante el Castilla (3-1), mientras que el Toledo no supo aprovechar la ocasión, al no pasar del empate con el Athletic B (1-1). El Leioa no pudo pasar del empate ante el Arenas (2-2). El Amorebieta ganó aunque sigue en descenso.