«Nunca me he sentido cuestionado; siempre he estado muy tranquilo»

Sergio Mendigutxia volvió a disfrutar el domingo de una accidentada celebración de gol. Marcó de nuevo en Las Gaunas. Su segundo gol de la temporada. Había firmado un magnífico tanto frente al Athletic, pero éste no es un año de muchos goles y alegrías, ni personales ni colectivas. Aun así, afirma que nunca ha tirado la toalla, que jamás se ha sentido cuestionado y que el reto del play off de ascenso sigue vigente. «En diciembre no asciende nadie», recuerda.

- Gol y victoria. ¿Con qué sensaciones se retiró el domingo del campo de fútbol?

- Buenas, fueron buenas, como en otros partidos. La diferencia es que el domingo marqué, pero parece que si no anotas se te valora menos.

- ¿Mejor acompañado que solo?

- Es evidente que se juega mejor cuando tienes más gente cerca y cuando el equipo llega más arriba. Con Pablo (Espina) me entiendo bien y me siento cómodo. Me ha tocado jugar solo y también me he sentido a gusto, pero está claro que con más gente es mejor y ayudas al juego del equipo.

- Los delanteros viven de los goles. ¿Estaba nervioso?

- No, para nada. Siempre he estado muy tranquilo.

- ¿Se ha sentido cuestionado?

- Tampoco. Procuro centrarme en el equipo, en el trabajo diario y en lo que el entrenador me pide. No me he sentido cuestionado.

- Tres entrenadores han pasado ya por el banquillo de Las Gaunas. ¿Cómo ve a su equipo en este momento?

- Lo veo bien. No considero que sean tres técnicos, sino dos porque cuando llegó Sergio sabíamos que sería algo temporal. Su paso por el equipo ha sido positivo para todos. Ahora ha llegado Rafa Berges y en ello estamos. Aporta trabajo e intensidad al juego. El equipo está contento y se nota.

- ¿Necesitaban el cambio en el banquillo?

- No soy yo quien debe decirlo, aunque estoy convencido de que el equipo hubiera mejorado con el paso de los partidos. Hay que tener en cuenta que la UD Logroñés sufrió muchos cambios, pero estoy convencido de que los resultados mejorarán. Lo estoy ahora y lo estaba entonces. Ahora mismo lo único que pido es seguir como estamos, ganar partidos y sumar de tres en tres en la clasificación.

- Habla de la tabla. ¿Qué análisis hace de lo que ve? Cuatro puntos de diferencia respecto al play off y cuatro de ventaja sobre las plazas de ascenso.

- El grupo es muy parejo, lo que significa que tiene algo de bueno y algo de malo. Ganas tres partidos y te metes entre los mejores, pero pierdes tres partidos y caes a la zona de peligro. Lo que es evidente es que si vencemos el sábado no podremos relajarnos, porque llegarán otros y nos superarán en la clasificación. Cada duelo es una oportunidad para escalar posiciones.

- Cita al Gernika, su próximo rival. Es el ejemplo de lo que habla. Ha ganado seis partidos y está peleando por entrar en el play off.

- Si no me fallan las cuentas, el Gernika estaba en puestos de descenso antes de sumar consecutivamente estos dieciocho puntos. Desde luego, disfruta de una racha que cualquier equipo y jugador desearían. Nuestra intención es ganar el sábado, como lo es ganar siempre, pero es que además tenemos la posibilidad de colocarnos a uno o dos puntos del cuarto clasificado si lo logramos. Ahora bien, deben acompañar los resultados. Jugaremos en un campo de hierba artificial, pero me adapto a todo. Desde luego, si juego no quedará un balón por luchar.

- Después de los problemas que han vivido con los resultados, ¿ha pensando en algún momento que la temporada estaba finiquitada para ustedes, que el play off era imposible?

- No. Pensar en ello a estas alturas de la liga es un fallo. No aportaría nada positivo haber tirado la toalla. Yo he pasado por situaciones como éstas en las que comenzamos muy mal y acabamos cumpliendo los objetivos marcados y también he visto a equipos que iniciaron la temporada muy bien, pero luego no llegaron a nada de lo pensando. El reto es llegar a mayo en las mejores condiciones y con los puntos necesarios para jugar el play off, porque en diciembre no asciende nadie.