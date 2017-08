FEDERACIÓN ESPAÑOLA Rubiales defiende a Alonso y al resto de investigados EFE MADRID. Jueves, 31 agosto 2017, 00:30

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Luis Rubiales, se felicitó por la «unanimidad» expresada por las federaciones territoriales para reconducir la situación en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y aclaró que, por el momento, no se plantea ser candidato a la sucesión de Ángel María Villar porque «no hay elecciones».

Para Luis Rubiales, los cinco miembros de la Junta Directiva de la RFEF investigados en la 'Operación Soule', entre los que se encuentra el responsable de la territorial riojana, Jacinto Andrés Alonso Marañón, junto a Vicente Muñoz Castelló, Antonio García Gaona, Diego Martínez Gómez y José Miguel Monje Carrillo, «no han sufrido restricción alguna en sus derechos fundamentales como consecuencia del auto, y no hay razón alguna» para que sean suspendidos.

«Llevo 7 años y medio perteneciendo a la Comisión Directiva del CSD y nunca ha tenido lugar una situación así. Además, hemos de ser cuidadosos con decisiones de esta trascendencia por las diferentes implicaciones que pudieran producirse en caso de que los afectados ejercieran las acciones legales que les pudieran asistir», comentó.

Por otro lado, aseguró que la situación que atraviesa la RFEF no afectará al España-Italia de clasificación para el Mundial de Rusia: «Estoy convencido de que no, porque nuestros futbolistas son, además de grandes deportistas, también grandes profesionales y estarán centrados en el partido. Y desde aquí me sumo al deseo de que los hombres de Julen Lopetegui nos brinden una victoria frente a una dificilísima y gran selección como es Italia», destacó.