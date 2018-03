Federación | Elecciones Rubiales confirma su candidatura y avisa que no se perpetuará en el cargo Luis Rubiales, candidato a la presidencia de la FEF. / Efe «No vengo para estar ni 2 ni 30 años», dice el expresidente de la AFE tras presentar sus apoyos para ser presidente a la FEF RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 8 marzo 2018, 13:43

Luis Manuel Rubiales presentó este jueves en la sede de la Federación Española de Fútbol (FEF), 24 horas antes de que expirase el plazo para cumplir el trámite, su candidatura a las elecciones a la presidencia del organismo que se celebrarán el próximo 9 de abril a las 16:30 horas.

En plena celebración del día Internacional de la Mujer, causa que apoyó luciendo un lazo morado en la solapa, el expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) entregó la documentación necesaria para alcanzar la presidencia que ha estado ocupando Ángel María Villar desde 1988 hasta que el pasado verano fue suspendido, y luego destituido, por su presunta implicación en la 'operación Soule'. “No vengo para estar ni 2 ni 30 años”, dijo Rubiales a los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, tras acudir con sus apoyos de la actual asamblea. El exfutbolista explicó que presenta “10 o 15 avales más del mínimo necesario” (21, que representan el 15% de la asamblea de los 87” que, dice, ahora mismo tiene.

La próxima semana se hará oficial que ya es candidato. Rubiales, que invistió varias veces en estar “seguro de la victoria”, ha optado por hacerlo así para evitar filtraciones similares a las sucedidas en la moción de censura presentada el pasado noviembre cuando Villar ya no ocupaba el cargo y se había cumplido el plazo reglamentario para hacerlo por la suspensión del presidente. "Con la moción de censura presentamos muchos más y luego se hicieron públicos los apoyos al filtrarse a los medios. No quiero que se repita esa situación", apuntó antes de avanzar que está seguro de la profesionalidad de toda de la gente de la FEF, que le cedió una sala para atender a la prensa tras pedir permiso a la Comisión Electoral.

Entonces, para la moción de censura, oficializó el apoyo de 57 asambleístas, aunque disponía de un documento notarial que certificaba contar con 88 avales, uno menos que ahora. "Ayer terminé de contar y recoger los avales, he sumado 87 y de esos, por consejo de mis abogados, hemos presentado los mínimos imprescindibles. Creo que esto va a ser una carrera larga, para la que me llevo preparando tiempo y hay que ser prudente, humilde y, sobre todo, jugar las cartas con inteligencia", dijo el que por ahora es único candidato aunque se espera que Juan Luis Larrea, que dirigió desde finales de julio la Junta directiva hasta que se constituyó en Comisión Gestora y el 12 de febrero convocó elecciones a la presidencia hasta 2020.

El mandatario no cree que tenga desventaja por no estar ‘dentro’ de la casa como su permisible rival, Larrea. “Confío mucho en los trabajadores de la Federación y sé que en este proceso no va a haber cosas raras. Vamos a estar a la altura. Mi candidatura está en una posición inmejorable. Busco la normalización de la institución y también la excelencia para estar a la altura de nuestro fútbol. No he venido aquí para estar dos años ni 30. Quiero una federación donde todo se fiscalice y donde haya transparencia en cada paso dado".

Rubiales, que ha logrado el aval de 12 de las 19 federaciones territoriales, negó que haya perdido fe en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) después de que estimara que el proceso electoral de la FEF debía repetirse en su totalidad a petición del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, y después el tribunal solicitase un dictamen al respecto del Consejo de Estado, órgano consultivo que hace una semana no se pronunció en el mismo sentido. El TAD debe ahora emitir otro fallo conocido el parecer del Consejo de Estado. Rubiales, además, avanzó qué pasaría si la justicia otorga la cautelar que Villar solicitó a su suspensión: "Ya lo he consultado a la Comisión Electoral. Si eso sucede, el proceso retrotraería a la moción de censura que yo solicité".

Hay que recordar que la selección se concentrará el 19 de marzo, en plena campaña electoral, para disputar dos amistosos ante Alemania y Argentina. Por tanto, el candidato que gane las elecciones del 9 de abril, a las 16:30 horas en la Ciudad del Fútbol, estará presidiendo la final de Copa del 21 de abril en el Wanda Metropolitano que jugarán Sevilla y Barcelona. Hace unas semanas, en una entrevista con este medio, Rubiales decía que se veía “en Rusia como presidente y ojalá como campeón con la Copa del Mundo”.