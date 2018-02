Fútbol Sala | Copa del Rey Ríos Renovables-Jaén, aplazado tras el accidente del autobús del equipo zaragozano Imagen del accidente. / @heraldoes El vehículo equipo maño chocó con un camión esta madrugada en Almuradiel (Ciudad Real) cuando iba camino de Jaén para disputar esta noche las semifinales EFE Zaragoza Martes, 27 febrero 2018, 11:32

El encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey de fútbol sala entre el Ríos Renovables y Jaén Paraíso Interior se ha pospuesto, después de que el autobús en el que viajaba el equipo aragonés sufriese un accidente en Almuradiel (Ciudad Real).

José Ramón Moreno, presidente del Sala 10 Zaragoza, club al que pertenece el Ríos Renovables de la LNFS, ha confirmado que "todos están en perfecto estado" a pesar del accidente que han sufrido la pasada madrugada camino de Jaén, donde esta noche iban a disputar su encuentro de la Copa del Rey.

El autobús del equipo ha sufrido un accidente de tráfico de camino a Jaén. Queremos tranquilizaros y comunicar que, por suerte, la expedición del club ha salido ilesa y se encuentra bien físicamente más allá del susto. Os seguiremos informando sobre los próximos acontecimientos. — Ríos Renovables Zgz (@ADSala10) 27 de febrero de 2018

También ha confirmado que el partido no se va a disputar hoy a la vez que ha manifestado su agradecimiento a los responsables del Jaén Paraíso Interior, que "han mostrado una posición exquisita", por dejarles tomar ellos la decisión de suspenderlo.

El accidente se ha producido como consecuencia de una colisión entre el autobús en el que viajaba el equipo zaragozano y un camión en la A-4, a la altura de Almuradiel (Ciudad Real), que ha ocasionado un herido leve y el corte la autovía, en sentido Andalucía, para retirar los dos vehículos.

Según ha informado a Efe el servicio de emergencias 112, la colisión ha tenido lugar poco después de las 06:30 horas de la mañana en el kilómetro 234 de la A-4.

Moreno, que no viajaba con el equipo y se encuentra en Zaragoza, ha manifestado a EFE que ha sido "una situación casi milagrosa" el que no haya habido ningún herido entre los componentes de la expedición ya que el autobús en el que viajaban, al contrario de lo que le ha sucedido al camión, no ha llegado a volcar.

"Las fotos del accidente son espeluznantes, pero el haber podido evitar el vuelco ha salvado de daños mayores a todos", ha explicado.

A pesar de no haber sufrido daños, Moreno ha reconocido que todos los componentes de la expedición lo que tienen es "ganas de volver lo antes posible".

"No están en situación de jugar este partido ni aunque fuera amistoso", ha explicado.