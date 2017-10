PREMIOS 'THE BEST' El Real Madrid manda Cristiano Ronaldo, con su trofeo de mejor jugador. :: efe Cristiano repite como mejor jugador, Zidane se estrena al frente de los técnicos y cinco blancos aparecen en el once ideal del mundo El conjunto blanco acapara los premios The Best, de la FIFA IGNACIO TYLKO MADRID. Martes, 24 octubre 2017, 00:30

No hubo sorpresas y el Real Madrid, tras un doblete sonado en Liga y Champions, copó las distinciones principales en la segunda edición de la gala de los premios The Best, instaurados por la FIFA. Cristiano Ronaldo repitió trofeo individual en la categoría de mejor jugador, por delante del argentino Leo Messi, que esta vez sí acudió a la cita, y del brasileño Neymar, que arrebató plaza en el podio de los elegidos al rojiblanco Antoine Griezmann. Mientras, Zinedine Zidane celebró su primera distinción como mejor entrenador, ya que el curso anterior acabó segundo, superado por el italiano Claudio Ranieri, histórico campeón de la Premier League al frente del modesto Leicester. Además, nada menos que cinco jugadores blancos, por tres del Barcelona y otros tres de la Juventus, aparecieron en el once ideal dado a conocer por el máximo organismo del fútbol mundial.

Cristiano, que justo ahora no vive su mejor momento al haber marcado sólo un gol tras nueve jornadas transcurridas en esta Liga, es también el gran favorito para conquistar en enero su quinto Balón de Oro e igualar así en ese palmarés a Leo Messi. Sería su séptimo premio individual consecutivo, contando dos concedidos por la UEFA. Además de coronarse en Europa y en España, el luso firmó un doblete en la final ante la Juventus para finalizar como máximo realizador de la Champions con 12 tantos, justo por delante de Messi.