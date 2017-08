El Real Madrid acaricia la Supercopa Cristiano reaccionó al gol de Messi con un tanto a la contra pero fue expulsado apenas un minuto después Marco Asensio fulmina al Barça en la recta final de una segunda mitad loca LA RIOJA Domingo, 20 agosto 2017, 23:40

logroño. El Real Madrid se llevó la primera batalla ante el Barça en un partido que apenas duró 45 minutos, la segunda mitad, y que demostró que los de Zidane están un punto por encima de los de Valverde, especialmente por fondo de armario. El primer envite deja al Barcelona muy tocado y esperando el milagro el miércoles, así como polémicas y a un Cristiano Ronaldo que pasó de héroe a villano en apenas dos jugadas y que fue expulsado por dos amarillas, además de un gol culé marcado por un penalti inexistente a Suárez.

No resultó una primera parte brillante ni vistosa. Resuelta la incógnita de quién supliría a Neymar, Deulofeu partía con la responsabilidad si no de hacer olvidar sí de que no se notase la ausencia del flamante fichaje del PSG. Por su banda circularon los balones más peligrosos, aunque con mucha presencia de un Jordi Alba imparable. Luis Suárez fue el primero en probar a Keylor Navas en el minuto diez y el Real Madrid esperó aún ocho minutos para que apareciese Isco. A doble partido y en época de pretemporada, ninguno de los dos técnicos quería alardes, sino seriedad. Las oportunidades llegaban con cuentagotas, con Messi bajando a buscar el balón demasiado atrás, pero aportando esa eterna sensación de peligro que le acompaña. En la recta final de una primera parte con poca electricidad, el árbitro De Burgos Bengoetxea se encargó de sacar los chispazos. Lo que no había de fútbol se intuía de polémicas que luego estallaría y que se han convertido en la gasolina de los 'clásicos'.

Fue tras el descanso cuando se animó el choque, primero con los pitos a Cristiano Ronaldo, cuando salió a calentar y, a renglón seguido, con el gol blanco y el carrusel de fútbol, eso que se echó de menos en la primera mitad. Piqué se lanzó al suelo para tratar de interceptar un pase desde la izquierda de Marcelo con la mala suerte de que metió el balón.

Más revoluciones para un partido que ya tenía su faro, Isco, para un Real Madrid que se fue arriba y que pudo sentenciar con una gran jugada de Benzema que buscó la incorporación de Carvajal. Alba estuvo más ducho que Piqué para sacar el balón cuando parecía llegar el segundo gol blanco.

Zidane, viendo que el partido se abría, dio media hora a Cristiano, siempre ansioso, mientras que Valverde, con recursos más limitados, sustituyó a Deulofeu por Denis Suárez. Pero pocas respuestas para una pretemporada atípica y que, si no cambian las cosas, vaticinan una campaña demasiado larga.

Pese a todo, el Barça se fue arriba. Cuestión de orgullo. Suárez la tuvo de cabeza y Varane a punto estuvo de sorprender a Navas. Pero el marcador, a pesar de los minutos de dominio local, no se movía y si lo pudo hacer fue en contra, con un tanto anulado a Cristiano Ronaldo por un ajustado fuera de juego. El partido se volvía loco con oportunidades en ambas áreas y la sensación de que, por fin, se veía un clásico de los de siempre. Marcelo y Messi lo intentaban, pero fue Luis Suárez el que se 'inventó' un penalti para que el 10 argentino lograse el empate. El tanto dio más brío a un partido ya sin dueño. Cristiano quería su gol y lo consiguió retando a Piqué tras una contra y batiendo a Ter Stegen de tiro impecable. El luso quería su espectáculo y se quitó la camiseta, en un gesto habitual con la consiguiente tarjeta amarilla. Las consecuencias iban a ser enormes.

En la jugada siguiente, un duelo con Umtiti acababa con otra tarjeta a Cristiano, que no se creía su expulsión. Injusta por la segunda, pero tonta por la primera amarilla. Contra diez, el Barça lo intentó pero dejó al Madrid su arma: la contra. Una pérdida propició que, ya en el 90, el balón saliese rápido para que Marco Asensio fulminase a Ter Stegen y acercase la Supercopa a las vitrinas blancas de cara a la vuelta del miércoles.