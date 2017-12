La UDL Promesas gana al Agoncillo en un partido de escaso fútbol

Logroño. La UD Logroñés Promesas sumó ayer un triunfo de poco fútbol, pero de enorme seriedad ante un Agoncillo que estuvo serio pero inoperante en ataque. Poco fútbol en el Mundial'82 durante 90 minutos de más garra que calidad y que terminó con los visitantes intentando buscar la igualada pero sin apenas ocasiones.

Los blanquirrojos supieron hacer valer su primera gran oportunidad. Corría el minuto 32 y el partido se desarrollaba romo y falto de ocasiones. Los locales sólo habían podido llevar peligro a la meta de Diego tras una duda de éste al sacar el balón con el pie. Dani Gómez presionó y el cuero rebotó en él para volver a las manos del portero. Podía haber sido mucho peor. Dani Gómez lograría perforar las mallas tras una buena jugada de Arza por la banda izquierda, con caño incluido, que se cerró con un pase medido y un perfecto cabezazo del delantero, sin oposición.

UD Logroñés Promesas César, Kike,Arza, Héctor, Álvaro, Gordo, Guille Cabrera (Medrano, m. 91), Jorge Carballo, David Muñoz (Miguel, m. 62), Dani Gómez y Adrián (Sergio Benito, m. 76). Agoncillo Diego, Manu, Luisja, Sicilia, Navarro, Huerta, Pirri (Alcalde, m. 60), Moi (Miguel López, m. 76), Varea, Edu Martín e Isma (Gabri, m. 58). Gol 1-0, m. 32. Dani Gómez. Árbitro Glibi, asistido por González y Ceniceros. Amonestó a los locales Adrián, Arza, y Héctor y a los visitantes Pirri, Huerta, Isma, Manu, Navarro y Luisja. Incidencias 80 espectadores en el Mundial'82.

El Agoncillo trataba de estirarse pero sin claridad de ideas. Pudieron igualar en una incorporación de Sicilia, que dejó sentado a un defensa con otro cañito, pero frente al portero se le nubló la vista y disparó flojísimo. El partido no espabilaba y el tiempo pasaba muy lento, a pesar de una doble ocasión de Adrián y Guille Cabrera en el minuto 40. Tras el descanso, la obligación de ambos conjuntos era la de mejorar. Y no lo hicieron. Hasta el minuto 67, cuando el recién incorporado Miguel protagonizó una jugada de peligro para el filial blanquirrojo, no hubo verdaderas ocasiones gol.

Con el paso de los minutos, creció la tensión y el Agoncillo se fue hacia adelante con más pasión que ideas. Pese a la posesión de balón y a encerrar a la UDL durante varios minutos, sólo dos disparos fueron la pobre cosecha. Alcalde, en los minutos 90 y 94, pateó alto dos largas jugadas de los avioneros, que se fueron de vacío de un partido para olvidar.