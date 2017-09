El presidente de la Cántabra trató el tema de los seguros de la RFEF con Gorka Villar V. S. LOGROÑO. Sábado, 16 septiembre 2017, 08:34

El caso de Jacinto Alonso y los seguros la Federación Española no es el único en las relaciones comerciales existentes entre presidentes de las territoriales con la RFEF, pero es recogido en una conversación interceptada por la Guardia Civil entre Gorka Villar y José Ángel Peláez, presidente de la Cántabra, el pasado 16 de julio. Así, el hijo de Ángel María asegura que «no sabía, bueno sabía, pero no en profundidad qué presidentes tienen relaciones comerciales con la Federación a través de empresas». Peláez pone sobre la mesa el caso de Jacinto y Gorka asegura que esa situación «habrá que redefinirla. O sea, eso no puede ser, no sé si me explico». Peláez explica a Villar que el responsable de la FRF «tiene una cuota bastante importante de mercado dentro de los seguros de la Federación Española. Nosotros pagamos un dineral también en ese campo. Y, claro, el corredor es él, si no me equivoco», recoge la conversación. La UCO considera que Peláez ve «poco ético» que se mantengan relaciones comerciales con la entidad a la que se pertenece.