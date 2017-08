El precio de Dembélé asombra a Europa El extremo francés Ousmane Dembéle, durante uno de sus últimos partidos con el Dortmund. :: AFP El Barcelona invierte una cifra récord en el fichaje del joven extremo francés en el marco de un mercado disparado Firma por cinco temporadas a cambio de 105 millones para el Dortmund que pueden llegar a 150 en variables RODRIGO ERRASTI Sábado, 26 agosto 2017, 00:09

Montecarlo. Ousmané Dembélé es el fichaje más caro de la historia del Fútbol Club Barcelona, con un traspaso que al menos le costará 105 millones de euros que podría llegar hasta los 150 si se cumplen una serie de variables. La cláusula de rescisión del francés, que firma por cinco temporadas, asciende a 400 millones. Eso le convierte en la incorporación más cara de la historia del club blaugrana. En Mónaco, donde durante tres días se han juntado los principales clubes europeos para el sorteo de la Champions y Europa League, no salían de su asombro por la dimensión que está adquiriendo el mercado en estos meses, desde que el París Saint-Germain fichó a Neymar por 222 millones de euros.

«Uno ahora no imagina lo que podría costar un jugador como Cristiano o Messi», afirma Paulo Ferreira, que fue el representante del Chelsea en Mónaco. «Esto es como todo, si hay alguien que lo paga es porque lo vale. Es la ley de la oferta y la demanda. No creo que haya nadie que supere la cifra de Neymar», explicaba Monchi, director deportivo en la Roma.

No lo tiene tan claro el representante que más dinero generó en traspasos la pasada campaña: Mino Raiola. «Desde que Paul Pogba fue de la Juventus al Manchester United todo ha cambiado; entonces parecía una locura pagar más de 100 millones por Pogba, pero ahora con lo de Neymar los precios son relativos», dice. «Es una inversión de cara al futuro y el Barcelona necesitaba un jugador que ilusione porque la salida de Neymar ha tocado su autoestima y eso lo sabía el Dortmund. Se ha disparado todo porque el mercado como tal ya no existe. Ahora son países los que fichan. No es fútbol», apuntó Raiola.

Dos de esos clubes de cantera son Athletic y Real Sociedad. «Cada vez es mayor la burbuja del fútbol, se pagan cifras astronómicas por jugadores pero nosotros tenemos nuestro mercado y hacemos lo que podemos», explicó tras el sorteo Carlos Gurpegui, el que fuera capitán del Athletic y ahora representante institucional del club. «El mundo del fútbol se está volviendo un poco loco, se están pagando auténticas barbaridades», reconoció con claridad Mikel Ubarretxena, vicepresidente de la Real Sociedad, que recordó que ellos apuestan por «una filosofía diferente» a la de los grandes, basada sobre todo en cantera.

Aviso a navegantes

Uno que en su día fue un traspaso sonado de la Real al Barça es Txiki Beguiristain, actual responsable deportivo de un Manchester City que ha agitado el mercado con fichajes millonarios (Bernardo Silva, Kyle Walker, Mendy, Ederson o Danilo). «Nosotros ahora tenemos un buen equilibrio, una buena plantilla con mezcla de veteranos y jóvenes. Todavía podemos hacer algún movimiento este verano pero estamos contentos. Si podemos hacer algo para mejorar lo haremos», antes de negar que vayan a pagar los 300 millones de la cláusula de Messi. «Lo de Messi es imposible, con total seguridad él va a seguir en Barcelona. Para fichar ese tipo de jugadores tienes que moverte antes», avisó.

Pareció un mensaje a navegantes, ya que Jorge Mendes llegó a Mónaco y estuvo charlando un rato con Josep María Bartomeu, quizá para hablar de la imposibilidad de contratar a Ángel Di María por la negativa del PSG a instancias de Unai Emery.