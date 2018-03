SEGUNDA FEMENINA El Pradejón pone la directa a la permanencia Las jugadoras del Pradejón celebran el primer gol. :: sergio martínez SERGIO MARTÍNEZ PRADEJÓN. Miércoles, 28 marzo 2018, 23:39

El Pradejón dio ayer un gran paso hacia su objetivo, la permanencia, al vencer con contundencia al Añorga en una de las mejores actuaciones de la temporada de las riojanas. Una tarde sin fallos y con numerosos aciertos, con una sensación de sobriedad que confirma la tendencia de las últimas semanas y que aleja a las pradejoneras, a falta de cuatro jornadas, de los puestos de descenso.

El rival no era nada sencillo y en los primeros compases el Añorga mostró que quería tocar el balón y asumir la iniciativa, avisando con un disparo de Maiden que detuvo Sheila. Sin embargo, el Pradejón no estaba dispuesto a conceder tan fácilmente la posesión a las vascas y empezó a acercarse con cierto peligro con disparos de Sara Carrillo que no encontraron portería. En los últimos minutos la tendencia ya había cambiando totalmente y el Pradejón acabó en campo rival.

Uno de los méritos del Pradejón fue su intensa presión en la salida del balón rival y gracias a ella llegó el primer gol de las pradejoneras en el segundo tiempo: presión de Sara para obligar a jugar hacia la portera y robo de Celia en el área para recortar y definir con poco ángulo.

El gol del Pradejón provocó la reacción de un Añorga que obligó en esos minutos a las riojanas a volver a defenderse con solvencia. Ese dominio visitante permitió una contra en el minuto 70 en la que María Herce ganó el área y cayó derribada por Claudia. Sara Carrillo transformó el penalti que terminó por dar tranquilidad a las locales, que no volvieron a sufrir y cerraron finalmente la goleada en el minuto 84, en una jugada personal de Garazi, que definió a la escuadra. El Pradejón disfrutó de una tarde brillante.