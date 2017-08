Presentación Neymar: «El PSG puede ser el mejor club del mundo» 01:04 Neymar posa en su nuevo estadio. / Foto: Christophe Petit (Efe) | Vídeo: Atlas «Nunca me he movido por dinero. He venido a buscar algo nuevo, un nuevo desafío», remarca el brasileño en su presentación como máxima estrella del conjunto parisino ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 4 agosto 2017, 18:52

París se ha rendido a Neymar y el brasileño se ha postrado ante el brillo de la capital francesa y de su nuevo equipo, un París Saint-Germain que da un salto gigantesco al rubricar el traspaso más caro de la historia e incorporar al que hasta ahora había sido uno de los santos y señas del barcelonismo. "Nunca me he movido por dinero. Las personas que piensan así no saben nada de mi vida. El dinero nunca ha sido la primera cosa en la que pensé. Lo primero es la felicidad. Siempre sigo a mi corazón. No me importa el tema de la pasta, si fuera eso estaría en otro sitio", proclamó el paulista en una sala de prensa abarrotada por periodistas de todo el mundo que querían asistir a un acontecimiento histórico, el aterrizaje en el Parque de los Príncipes de un astro que no dudó en sostener que el PSG, ya con él en sus filas, "tiene un potencial enorme para ser el club más grande del mundo".

El delantero quiso también enmendar la plana a quienes aducen que su marcha del Barça se debe a un deseo de escapar de la alargada sombra de Leo Messi para convertirse en el referente sin discusión de una de las escuadras llamadas a pelear por la Champions de la mano de su nueva estrella. "No me ha influenciado en nada. Mi deseo de venir al PSG se debió a que era un nuevo reto, para buscar algo diferente, no es porque me sintiese incómodo por falta de protagonismo", atajó. "No es lo que quiero, lo que he venido a buscar, he venido a buscar algo nuevo, un nuevo desafío", remarcó el punta, que subrayó que en su decisión fue clave la determinación de afrontar nuevos desafíos. "Por eso he venido, por nuevos títulos por nuevos retos, para superarme, y por eso estoy aquí", agregó. Para el rosarino sólo tuvo palabras de alabanza. "Uno de los motivos por los que fui al Barça fue por poder jugar con Messi", rememoró, subrayando que ha aprendido "mucho" del argentino.

Dejó claro que la salida del Barça tras cuatro años repletos de goles y títulos fue "una de las decisiones más difíciles" de su vida, "al estar muy bien adaptado a la cuidad" condal y contar con "grandes amigos en el Barça". "Ha sido un momento de mucha tensión. Dejé muchos amigos y estoy muy feliz por ello. El fútbol pasa muy rápido en nuestras vidas y crear amistades por donde vas es más importante que otras cosas", apuntó bajo la atenta mirada de Nasser Al-Khelaïfi, el presidente de su nuevo club, al que la mirada de orgullo delataba. "He sido muy feliz en estos cuatro años pero sentí que era el momento de buscar nuevos retos", explicó. "Hablé con mis amigos brasileños que estaban aquí y estaban muy felices", continuó para remachar con un taxativo: "Ya me siento en mi casa".

"No hice nada malo para el Barça"

Como ya hizo a través de un vídeo nada más oficializarse su fichaje por el vigente subcampeón de la Ligue 1, Neymar quiso mandar un mensaje de agradecimiento a la escuadra de la que formó parte durante las últimas campañas. "Mucho cariño y respeto a todos los aficionados del Barça. He sido muy feliz en estos cuatro años y no tengo de qué quejarme", resaltó. "Hice una historia en el Barça, gané muchos títulos, marqué muchos goles", recordó. Aseguró que caviló hasta el último momento el paso que finalmente dio y que el primero en saber su decisión una vez adoptada fue Ernesto Valverde, el técnico con el que apenas ha compartido unas semanas pero al que ha dicho guardar "un gran cariño".

A partir de ahí, pasó a defenderse de quienes le vilipendian por su turbulenta fuga. "Yo no hice nada malo para el club", remarcó, manifestando su tristeza por la manera en que los aficionados que un día le glorificaron ahora le han convertido en villano. "Todos los jugadores tienen derecho a irse de un club", declaró. "Me pone triste que lo vean de esta manera", añadió. El presidente del PSG acudió a echarle un cable. "Neymar estaba intentando retrasar el proceso para salir por la puerta grande, quedar lo mejor posible. Él quería salir como un caballero del equipo. Lo que se está haciendo con él no es justo", adujo Al-Khelaïfi que se mostró tranquilo pese al anuncio del Barça de que "trasladará todos los detalles de esta operación a la UEFA" para que el organismo depure "las responsabilidades disciplinarias que puedan derivarse" del traspaso. "No estoy preocupado. Respeto a los otros equipos. Estamos trabajando de manera muy transparente con la UEFA", aseguró.

Se refirió también Neymar a la foto más comentada del verano, la que colgó Piqué en las redes sociales con la frase "Se queda" y que hizo pensar a muchos que certificaba la continuidad del brasileño en el Camp Nou. "Fue un momento de broma. Estábamos en un día libre, nos juntamos para comer y él acabó poniendo la foto. Yo le pedí que no lo pusiera, porque no lo tenía claro, mi cabeza estaba pensando en muchas cosas. Fue la manera que Piqué encontró de expresar sus sentimientos", detalló el paulista, quien incidió en que es "muy amigo de Piqué" y le deseó "lo mejor".

"Es el mejor jugador del mundo"

Al-Khelaïfi, cabeza visible de un proyecto de crecimiento exponencial en los últimos años de la mano de los petrodólares del fondo catarí que sustenta al conjunto parisino, dio la bienvenida al que, aseguró, "es el mejor jugador del mundo". Unas palabras que nunca escuchó Neymar en el Barça, donde Messi era el rey absoluto. "Con él nuestro proyecto es más fuerte y la Ligue 1 tendrá más interés para el mundo", remarcó el mandatario, frase que viene a constatar que el fichaje de Neymar no es sólo una jugada maestra desde el punto de vista deportivo sino también del mercadotécnico. "Neymar ha firmado con nosotros para ganar todos los trofeos posibles, para escribir la historia del PSG en la ciudad más hermosa del mundo que es París", señaló. Y advirtió a quienes tachan de locura pagar 222 millones de euros por un futbolista. "Los medios preguntan si es caro o no, pero en dos o tres años quizás no. Cuando miramos a Neymar como una marca no creemos que sea caro. Vamos a hacer más dinero con él que lo que hemos pagado", subrayó. "Con las dos marcas juntas seguramente el club subirá de nivel", agregó. "Antes de Neymar el valor del club eran 1.000 millones de euros y ahora son 1.500 millones. No hay otro Neymar en el mundo. Dentro de dos o tres años, creo que el valor de Neymar será el doble como mínimo", remachó.

Porque eso es en lo que se han convertido los grandes astros del balón, nómina de la que incuestionablemente forma parte el paulista, marcas cuyo valor no para de incrementarse, como viene a constatar la frugalidad con que los grandes de Europa, tanto aquellos de viejo linaje como los nuevos ricos, gastan el dinero en un mercado que va camino de reventar todos los registros.

A Neymar no parece incomodarle el precio que el PSG ha pagado por sumarle a sus filas. "Respecto a si ha aumentado la presión, no. Soy la misma persona y estoy muy feliz", proclamó al ser interpelado por su recién adquirida condición de jugador más caro de la historia. Es consciente, eso sí, de que se le exigirá lo máximo desde el primer día, algo que acoge con alborozo. "Yo soy un tipo muy chupón, me gusta estar siempre en el campo y estoy a dispisición. Si puedo jugar mañana, quiero jugar mañana", señaló, recordando que llega rodado de la gira del Barça por Estados Unidos. "He pasado por el campo y me han dado ganar de ponerme la camiseta del PSG y empezar a jugar. Jugar al fútbol es lo que más me gusta, ¿por qué no mañana?", insistió. "Me siento muy bien porque he venido a un equipo que tiene jugadores con mucha calidad. Estoy muy animado para estar con ellos, ser uno más y ayudar. Todo el mundo quiere jugar con los mejores y hoy creo que los mejores están aquí", finalizó.