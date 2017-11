FRANCIA Neymar llora y niega problemas con Emery COLPISA. Sábado, 11 noviembre 2017, 00:52

Neymar negó que tenga problemas con Unai Emery, entrenador del PSG, y con Cavani, su compañero. «Estoy aquí para pedirles que dejen esas historias que no tienen razón de ser», declaró al término del amistoso de Brasil ante Japón (3-1) disputado en Lille. Neymar aseguró que todo «va bien» en el PSG, a pesar de las informaciones que aluden a las tensiones con su entrenador. «Todo el mundo inventa historias, pero esas cosas no existen, no es cierto», indicó antes de romper a llorar.