«Neymar estará al 2.000% en el PSG la próxima temporada», garantiza Al-Khelaifi

Sábado, 27 enero 2018

Neymar, del que se rumorea que podría fichar por el Real Madrid, estará "al 2000%" en París la temporada próxima, afirmó el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, tras la victoria de su equipo este sábado contra Montpellier (4-0).

El patrón del PSG, que aplaudió el "magnífico" récord de Edinson Cavani, que se convirtió en el máximo goleador de la historia del club (157), aprovechó para arreglar cuentas con los medios de comunicación que "intentan crear problemas entre nuestros jugadores", como la polémica entre Neymar y Cavani.

- ¿Qué piensa del récord de Edinson Cavani?

- Convertirse en el máximo goleador de la historia del club, es algo grande para él, para nosotros, para el equipo. Cuando fichamos por cinco años a Edi, estábamos plenamente convencidos que era el mejor goleador. Ahora lo ha probado. Es algo magnífico. Ustedes, los medios de comunicación, critican mucho. La respuesta llegó en este partido. Es el máximo realizador de la historia del PSG.

- ¿Cómo es la relación entre Neymar y Cavani?

- Los dos tienen verdaderamente una muy buena relación, pero también ustedes (los periodistas), una vez más, critican, intentan crear problemas entre nuestros jugadores, pero no hay ninguno. Les pido que paren de hacer eso, porque no es bueno ni para ustedes ni para nosotros, el club. Necesitamos concentrarnos en nuestro gran partido (contra el Real Madrid) que llega pronto.

- La prensa española insiste sobre los rumores de la marcha de Neymar al Real Madrid, ¿qué piensa usted?

R: Es un rumor. No es verdad, con seguridad. Está contento aquí, quiere quedarse aquí. Llegó hace cinco meses y tiene todavía cuatro años y medio de contrato. ¿Cómo quieren verle partir? Los españoles quieren comenzar a jugar un poco el partido. No queremos entrar en ese juego. No estará al 100% con nosotros la próxima temporada, sino al 2000%.