MUNDIAL DE RUSIA 2018 El VAR, un seguro de vida Ensayo realizado ayer en la jornada formativa con los medios de comunicación. / JOSÉ RAMÓN LADRA Los colegiados, listos para el arbitraje asistido por vídeo, que será «el ángel de la guarda» de los árbitros JAVIER VARELA MADRID. Viernes, 1 junio 2018, 00:56

«¿Quién no tiene un seguro de vida por si lo necesita?». Con estas palabras intenta explicar Carlos Velasco Carballo, ex árbitro internacional y nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), la finalidad del arbitraje asistido por vídeo (VAR) que se implantará la próxima temporada en la Liga. «Todos tenemos un seguro por si lo necesitamos, pero lo que queremos es no tener que recurrir a él», añadía. «El VAR no puede revisar todo, porque entonces detendríamos el fútbol y nos cargaríamos su esencia». El objetivo es que intervenga «lo menos posible», y aclaró que «este sistema no es un árbitro» sino «un asistente», ya que «la primera y la última decisión» será del colegiado. «El límite para que actúe el VAR es si el juego continúa y el balón sale fuera del campo y se reanuda. En ese caso, ya no se puede intervenir», explicó Velasco Carballo.

En una jornada de formación, el presidente arbitral recalcó que el VAR «detecta errores claros y manifiestos para que el árbitro decida» y aclaró que «el colegiado nunca pude pedir el VAR», salvo en el caso de «un incidente grave que pase desapercibido al colegiado», y que si hay cualquier duda sobre una acción el VAR «no intervendrá» porque no va a solucionar todas las jugadas. «Sólo debe preguntarse si la decisión del árbitro fue clara y meridianamente errónea en acciones evidentes, incontestables y nítidas».

Sólo cuatro supuestos

El equipo del VAR utilizará la señal de las cámaras de televisión dispuestas en el estadio de forma independiente y por separado y solo podrá intervenir «en cuatro supuestos: goles, tarjetas rojas directas, penaltis y confusión de identidad», explicaba el ex árbitro internacional. En el caso de gol, el VAR chequea la imagen (se inicia en el momento en el que comienza el ataque que acaba en gol) si viene de fuera de juego; si hay falta del equipo atacante previa; si el balón ha salido fuera del terreno de juego antes del gol; o si ha traspasado o no la línea de gol. «Sólo en esos casos, avisará al árbitro si se ha producido un error». En el supuesto de pena máxima, el VAR «revisa si es un penalti muy claro y muy manifiesto; si es dentro o fuera del área, si hay fuera de juego previo, si hay falta en el ataque del equipo, o si el balón se ha marchado fuera». En el caso de una tarjeta roja directa se revisa el incidente y por último, en el supuesto de un error de identidad, «el VAR puede advertir al árbitro cuando ha señalado una situación sobre un jugador que correspondía a otro». Los árbitros españoles llevan cinco meses preparándose.