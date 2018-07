«Sabía que Dios está con nosotros», aseguró Messi Maradona ofreció una imagen bochornosa por su aparente estado de embriaguez. Tras el gol de Messi le tuvieron que sujetar. :: afp El astro indicó tras el pase a octavos que caer hubiera sido «un final injusto» y que la plantilla estaba «confiada de que iba a ganar el partido» AGENCIAS/J.M.M. Lunes, 2 julio 2018, 23:29

«Sabía que Dios está con nosotros y no nos iba a dejar afuera», indicó Leo Messi tras la clasificación agónica de Argentina para los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. En declaraciones a TyC Sports nada más terminar el encuentro ante Nigeria en el San Petersburgo Stadium, Messi comentó que caer eliminados a las primeras de cambio hubiera sido «un final muy feo y muy injusto» para toda la plantilla.

«Estábamos confiados de que lo íbamos a sacar, de que íbamos a ganar este partido. No esperábamos la complicación esa de que nos empataran y tener que ir a buscar el partido, con lo que eso significa, nerviosismo, ansiedad, el tiempo, todo», indicó el 10 de la albiceleste.

«La verdad es que es maravilloso poder ganarlo de esta manera, que haya hecho el gol Marcos, que se lo merece por todo lo que peleó por estar acá. Es una alegría merecida después de todo este tiempo que venimos pasando con sufrimiento», aseguró.

Y es que Argentina tiene a su 'Dios', a Leo Messi, pero desde ayer tiene a un nuevo hijo predilecto. Responde al nombre de Marcos Rojo, futbolista del Manchester United que ayer fue uno de los cinco cambios que presentó Argentina de inicio. Su diana levantó la moral de todo un país, provocó el delirio de la afición, de Sampaoli y de todos sus compañeros. Él estaba exhultante. Sonriente, atendió a la prensa nada más acabar el encuentro. «Lo necesitábamos», reconoció en su primera declaración.

Han sido días muy duros para los futbolistas argentinos, con continuas críticas y reproches de una afición que no tiene medida. Él ya había visualizado ese momento, confesó. «Se lo había dicho. Se lo dije a Ever (Banega) y a Ota (Otamendi). Sabía que la iba a meter. Es para mi familia, mi hermano, mi mujer y mis hijas. Las cosas no estaban saliendo. Los jugadores se merecen más que nadie esto. Esto comienza ahora», gritó antes de terminar su intervención con un potente «¡Viva Argentina!».