Aleccionados para saber jugar con el VAR 00:40 Un árbitro consulta una acción polémica por vídeo. / ABC «Existe y ha venido para quedarse; hay que adaptarse», insisten desde la selección tras la charla informativa de la FIFA RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Krasnodar Viernes, 8 junio 2018, 20:05

El Video Assistant Referee (VAR) se estrena en Rusia y por eso Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y quizá el mayor experto mundial en el sistema, explicó cómo había sido la selección de los árbitros del torneo e instruyó a los jugadores sobre el videoarbitraje. «Es una herramienta o una ayuda más para el árbitro; no creo que le dé o le quite más presión. Es como un seguro de vida, lo tienes ahí aunque normalmente no deseas tener que utilizarlo», confesaba el nuevo jefe del CTA el jueves pasado en un encuentro con la prensa en Madrid. El objetivo es que el VAR intervenga «lo menos posible», y aclaró que «este sistema no es un árbitro», sino «un asistente» -como los de la línea de gol-, ya que «la primera y la última decisión» será del colegiado.

Aunque los jugadores lo sabían, desde la FIFA se insistió en recordar que sólo en cuatro supuestos se utilizará la señal de las cámaras de televisión (33 cámaras dispuestas en el estadio de forma independiente y por separado que se aumentarán a 35 después de la primera fase; sin contacto alguno con la realización televisiva), que son goles, tarjetas rojas directas, penaltis y confusión de identidad.

Experiencias positivas

«Hoy (por este viernes) hemos tenido una reunión muy positiva respecto a ese tema donde nos han explicado cómo funciona y cuándo va a funcionar», explicó Cesar Azpilicueta, que ya ha jugado varios encuentros de la FA Cup con VAR. «Tengo la experiencia en algún partido en Inglaterra donde lo hemos probado y fue positiva. Dando la información necesaria y entendiendo de qué se trata tenemos que verlo como una ayuda para el fútbol. Estamos entrenando ese aspecto porque es algo novedoso que toma decisiones importantes y tenemos que estar mentalizados de saber cómo funciona», explicó el navarro.

Thiago también vivió una final copera con el VAR y explicó su punto de vista. «El VAR es algo nuevo para jugadores y espectadores. Lo he tenido en Alemania en liga y copa y es cierto que da algo de lentitud al juego pero en general es una ayuda para los árbitros. Así toda decisión está un poco más justificada. Quizás sea más justo, al margen de si gusta o no, y es una herramienta buena que favorece a todo el mundo».

Hay que recordar que se usará durante el torneo y que estos días anteriores Julen Lopetegui ha insistido en la necesidad de aprender a jugar con él. En marzo de 2017 este grupo disputó un amistoso en París en el que se utilizó la tecnología y no tiene mal recuerdo. Se impuso por 0-2 en un duelo marcado por la asistencia al colegiado: anuló el posible 1-0 por fuera de juego de Griezmann, señaló un penalti que anotó Silva y concedió como legal un tanto a Deulofeu que inicialmente parecía fuera de juego. «Lopetegui nos ha insistido que debemos terminar las jugadas, que debemos mantenernos siempre dentro de cada acción aunque pensemos que es muy evidente», explicaba el pasado martes David de Gea, que junto a los ocho defensas es uno de los que recibió más instrucciones de cara al estreno frente a Portugal.

Entrenar y adaptarse

La clave será no dejarse llevar y seguir cada jugada hasta el final. El seleccionador ya viene insistiendo estos días que «no valen pataletas» e insiste en la necesidad de aprender a jugar con la tecnología. «Lo tenemos que ver como una ayuda más para el fútbol. Cien por cien mentalizados y saber cómo va a funcionar. Da un poco más de lentitud en momentos clave, pero es más justa y más equilibrado», explicó el seleccionador antes de reconocer que hay gente más acostumbrada a jugar con el VAR, como su primer rival: Portugal. «Es un dato a tener en cuenta. Hay equipos que saben sacar ventaja de los parones. Portugal está habituado al sistema nuevo y España no lo está. Pero todo puede solucionarse con concentración plena, Portugal sí lo está. Hay reinicios que han salido caros para algunos equipos y productivos para otross. No ayuda la charla que nos ha dado Velasco Carballo y nos aclara las dudas que puedan generarse. No vale patalear. El VAR existe y ha venido para quedarse. Hay que adaptarse».

La visita coincidió con la noticia de que un árbitro keniano, Aden Marwa Range, el elegido por su federacion para participar en el torneo, ha renunciado a dirigir encuentros del Mundial (fue suplente en Brasil 2014) después de que apareciese en un documental 'Number 12' que trata sobre la corrupción en el fútbol africano recibiendo dinero por influir en el resultado de un encuentro internacional.