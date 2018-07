Rubiales dice que no se arrepiente de la destitución de Lopetegui El presidente de la Federación regatea el futuro de Hierro y dice que España fue superior, pero Rusia estuvo más «acertada» JUANMA MALLO Domingo, 1 julio 2018, 20:07

En un momento de «dolor», Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, no ha garantizado la continuidad de Fernando Hierro y ha recalcado que no se arrepiente de la destitución de Julen Lopetegui un par de días antes de que arrancara el Mundial para La Roja que ha resultado un nuevo fracaso. «No fue una decisión deportiva. Se hizo con responsabilidad, con valores. No fue una decisión deportiva. Ahora vamos a analizar todo y buscar lo mejor para la selección», ha dicho el dirigente en una conversación con Telecinco, en la que se le ha cuestionado por el futuro del preparador, del hombre al que recurrió de urgencia para tapar el hueco del entrenador del Real Madrid, y ha regateado la cuestión. «Lo que tengo claro es que es el momento para aprovechar y agradecer a todo el equipo, al entrenador, a toda la Federación, los médicos, a todos, el comportamiento genial que han tenido», ha aplaudido.

En la reiteración de esa pregunta, ha emplazado al futuro. «En las próximas semana veremos que es lo mejor para todo. Y lo comunicaremos. Eso no quiere decir que no vaya a seguir, pero es que ahora no es el momento. Es un momento de dolor porque hemos sido superiores», ha dicho en referencia al encuentro.

Y es que considera Rubiales que España jugó mejor que el anfitrión. «Hemos sido superiores», ha reivindicado. «Nos ha eliminado un rival que no ha estado a nuestro nivel, pero que ha estado más acertado. Solo queda felicitarle». Sobre la jugada en la que el árbitro se ha negado a consultar el VAR, en la segunda parte de la prórroga, cuando los rusos han hecho falta a Rodrigo, Ramos y Piqué en el área, ha dicho que no lo había podido «ver». «Respetamos a los árbitros», ha comentado, para volver a decir que es un día de «dolor» y de sentirse «orgulloso» del trabajo de los jugadores.