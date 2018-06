Piqué aún sueña con un último partido legendario Piqué celebra el gol que marcó en la tande de penaltis en las semifinales de la Eurocopa de 2012 contra Portugal. / Afp El central catalán llega a los 100 partidos ante Irán y espera que alguno de los duelos de Rusia se cuele en su 'top 10' personal RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial. Krasnodar Martes, 19 junio 2018, 00:20

Son los últimos días de Piqué luciendo la camiseta de España. Desea que aún pueda hacerlo seis veces más, la última el 15 de julio en Moscú. Lo único seguro es que ante Irán en Kazán lo volverá a hacer para convertirse en una leyenda de la selección. Pasará a formar parte del grupo de futbolistas que han jugado un centenar de veces o más con La Roja: Casillas, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta, Zubizarreta, Silva, Xabi Alonso, Cesc, Torres, Busquets y Puyol. «Llevo aquí desde los 15 años (en 2002 con la sub-16) y me duele que se dude de mi compromiso. Considero que esto es una familia y me siento orgulloso de formar parte de la selección española», ha reconocido todos estos años cuando, por alguna polémica, le han pedido que dejara la selección tras debutar el 11 de febrero de 2009 ante Inglaterra (2-0) formando pareja con Albiol (sustituto de Puyol), ya que Ramos aún actuaba como lateral.

Harto de tener que justificarse, pese a ser campeón mundial y de Europa, el central del Barcelona decidió poner una fecha de caducidad en Shkoder, el día que le acusaron de cortar unas mangas para no lucir una bandera... que no existía en la elástica. Aquella lluviosa noche en Albania de octubre de 2016 anunció que el Mundial de Rusia, el tercero de su carrera, sería su último torneo con La Roja. «Ya lo dije en su día, no es un tema que haya que tocar ahora. Es una decisión bastante firme. Nunca sabes al cien por cien lo que va a pasar. Pero cuando digo una cosa lo suelo cumplir. Ha llegado mi momento y espero que podamos ganar para irme por la puerta grande», expresó en Sochi tras el empate ante Portugal.

Los 10 partidos de Piqué con La Roja España 1·0 Turquía (28 marzo 2009) : marcó su primer gol con la selección, lleva 5, y fue en el Bernabéu durante un partido de la fase de clasificación para el Mundial. España 0-1 Suiza (16 junio 2010) : debut mundialista y derrota. Se hizo una herida en la boca durante el gol de Gelson que se reprodujo ante Honduras. España 0-1 Holanda (11 julio 2010) : gana la Copa del Mundo... y después conoce a Shakira, su pareja y madre de sus hijos. Portugal 0-0 España (28 junio 2012) : estuvo a un gran nivel en la semifinal marcando a Cristiano y en la tanda de penaltis marcó el suyo (2-1). Brasil 3-0 España (30 junio 2013) : no pudo lograr el único título que le falta a su palmarés. Su amigo Neymar fue una pesadilla para España. España 1-5 Holanda (13 junio 2014) : quedó tocado por la goleada de los tulipanes. Fue, con Xavi, uno de los dos sacrificados ante Chile. No jugó más en Brasil. España 2-1 Costa Rica (11 junio 2015) : fue silbado por primera vez en suelo español (León) por mentar a Kevin Roldán en la fiesta de celebración del triplete del Barça. España 1-0 República Checa (13 junio 2016) : marca el gol del triunfo en los últimos instantes del partido y se abrazó de manera efusiva con Ramos. Fue el mejor, con de Gea, ante Italia Albania 0-2 España (9 octubre 2016) : anuncia que deja la selección tras el Mundial después de haber sido acusado de cortar las mangas a una camiseta blanca para no lucir una bandera inexistente. Francia 0-2 España (28 marzo 2017) : tras un triunfo de prestigio de España empezó ironizando sobre el color blanco y el uso del VAR para acabar liado con «los hilos del Bernabeú»

César Azpilicueta, Nacho Fernández y Marc Bartra son sus principales relevos, aunque por el momento el seleccionador Fernando Hierro prefiere no pensarlo... ni tampoco insistirle para que cambie de opinión. «Hay momentos y son momentos muy personales. Sinceramente hay veces que es mejor no meterse y sobre todo tan pronto. Hay casos de otros compañeros suyos (como Carles Puyol) que dijeron una cosa y luego al final no fue así (Del Bosque le pidió al recoger la Copa del Mundo en el Soccer City que siguiera). Vamos a esperar; antes no. Pienso que va a depender mucho de dónde lleguemos y cómo lleguemos», vaticinó Fernando Hierro.

Polémicas por temas no deportivos

Además de los 99 encuentros con la selección, Piqué ha tenido varias apariciones públicas muy significativas, varias lanzando dardos al histórico rival del Barça a propósito de los arbitrajes, como en París hace año y medio. «No me gusta del Real Madrid las personalidades que hay en el palco y cómo mueven los hilos de este país», dijo en febrero de 2017. Además, hubo otras en las que el tema no fue deportivo.

Quizá la más recordada es la del 4 de octubre de 2017, cuando tomó la palabra durante 33 minutos y respondió a las 26 preguntas que le hicieron los casi cien periodistas de los medios presentes en la Ciudad del Fútbol después de todo lo sucedido el 1 de octubre en Cataluña. «Me siento muy orgulloso de estar en la selección española», recalcó varias veces en un discurso similar al que ofreció casi tres años antes en Luxemburgo, el 11 de octubre de 2014, cuando expresó su posición favorable al derecho a decidir del pueblo catalán estando con la selección. «Nunca me he posicionado en ningún bando, simplemente he dicho que creo que la gente tiene que votar».

Piqué tomó la palabra para no hablar de fútbol y dijo que «un independentista podría jugar en la selección», aunque aclaró no era su caso y no paró de usar los términos «respeto» y «diálogo», que «lo pueden solucionar todo». Aquel día también utilizó la palabra «familia», expresión muy de moda ahora en Krasnodar, y dejó un deseo: ganar el Mundial con gol suyo. «Supongo que todos estaríais encantados, aunque seguro que hay algún periodista de estos radicales que preferiría que no lo ganáramos en ese caso», sentenció.