La FIFA, orgullosa del «mejor Mundial de la historia» Infantino deja abierta la puerta a que Catar 2022, entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, aumente a 48 equipos RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Moscú Viernes, 13 julio 2018, 16:41

Gianni Infantino no para de sonreír estos días. El presidente de la FIFA, aunque se toca la cabeza a modo de superstición cuando habla de los dos partidos restantes, está exultante con el resultado de la Copa del Mundo de Rusia. «La mejor de la historia», repitió hasta en 15 ocasiones durante una rueda de prensa en la que compareció con la ropa de los voluntarios, «la sonrisa y el corazón del torneo», y estuvo relajado ante los medios durante casi 80 minutos en los que hizo balance de un torneo que considera ha cambiado a Rusia para convertirlo «en un país real de fútbol, no sólo en uno que es capaz de organizar el mejor torneo de la historia sino uno que ya tiene el fútbol en el ADN del país. Este Mundial le ha colocado en el top de los países en términos de fútbol», insistió antes de dar las gracias, entre otros, a Vladimir Putin pero sobre todo a los voluntarios y ciudadanos rusos.

Infantino quiso detallar las razones del éxito del torneo en Rusia, hasta donde han llegado más de un millón de visitantes a «descubrir» un país «bonito y eficiente» y acudir a los estadios, donde hubo un 98% de ocupación en los estadios hasta alcanzar un total de 2.889.351 espectadores. Ellos, y los más de 7 millones que acudieron a las distintas fan fest puestas a lo largo del país, han visto por el momento 62 partidos y sólo en uno (Francia-Dinamarca) no hubo gol. «3.000 millones lo han seguido por televisión, 1.000 millones se espera que vean la final, siete veces más que en la Superbowl», se congratuló antes de recordar que «nos queda la final, el momento culminante».

Fiesta sin incidentes y dominio europeo

El presidente de la FIFA considera que «el fútbol ha sido el verdadero protagonista esta Copa del Mundo», ya que no hubo incidentes entre aficiones y problemas de discriminación. «El nivel de operaciones, de la seguridad, de la funcionalidad de las instalaciones ha sido algo sin precedentes. Cualquiera que haya estado en otros mundiales pueden decirlo. El mandatario no cree que este Mundial confirme un mayor poderío de Europa, que ha ganado los tres últimos torneos y vuelve a copar una final como sucediera en 2006 y 2010, y recordó que «todo ha sido muy igualado» en este Mundial. «Todos los equipos han demostrado un gran talento. Todo ha sido muy igualado. Bélgica iba perdiendo con Japón por 0-2. Los resultados para fuera de Europa tienen que servir para motivar y para que inviertan más en la formación. Estoy convencido de que en el futuro va a haber más sorpresas en los Mundiales», vaticinó.

Will Smith y Nicky Jam, en la clausura del Mundial Antes de la final entre Francia y Croacia Will Smith y Nicky Jam interpretarán 'Live it up', el himno de la Copa Mundial, en el estadio de Luzhniki. «Has dicho que los equipos latinos ya están todos eliminados. Los latinos estamos aquí. No nos hemos ido», dijo Jam en castellano durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado también por Era Istrefi. Jam, de padre puertorriqueño y madre dominicana, dijo estar «muy nervioso y ansioso» por la actuar ante más de mil millones de personas como había comentado minutos antes Gianni Infantino. «Es una de las actuaciones más importantes de mi vida. Will es un icono. Quiero que la gente disfrute y que al final digan que Nicky ofreció un buen espectáculo y representó bien a los latinos», explicó antes de apostar por Francia como el ganador. «Neymar y yo estuvimos algunos días en la misma ciudad, nos mandamos mensajes. Él es mi preferido», dijo Will Smith para desvelar su jugador favorito, que en el caso de Jam es Cristiano Ronaldo.«Me encanta este tipo. Nos conocimos una vez. Él es impecable en el trato con la gente y tiene un gran estilo».

«Ha sido el espíritu de la amistad», dijo destacando los miles de personas llegadas «desde distintas partes del mundo» que vestían sus colores mezcladas con otras rivales y que selecciones como Senegal y Japón incluso limpiasen los estadios, que no sólo eran bonitos «sino funcionan extremadamente bien» y se seguirán usando en el futuro. En ellos se pudo ver a muchos presidentes de países en los palcos, algo que no suele ser habitual. Infantino bromeó diciendo que faltó Macri, «el más experto de todos por su etapa en Boca», pero que todos estaban «muy interesados en el fútbol. En la final tendremos más jefes de estado pero no para hacer política sino hablar de fútbol y que inviertan en el fútbol. Esas eran las discusiones que tuvimos allí».

48 equipos «por aumento de nivel»

Una vez analizado este Mundial de Rusia, en el que se han producido 2.037 test de dopaje sin que se haya producido un positivo, Infantino analizó lo que está por venir: Catar 2022, United 2026 (la candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México) e incluso la de 2030, para que la que vaticina «tendremos muchos candidatos» , dijo sin descartar a Argentina porque no pertenece a la CONCACAF, aunque habrá «un proceso correcto como hicimos como el de 2026», aunque se mostró «a favor de las candidaturas conjuntas, sobre todo con Mundiales de 48 equipos», apuntó antes de reconocer que meditan «desarrollar una liga mundial femenina.

Infantino insistió en varias certezas, como que el Mundial de Catar se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, y que el torneo se ampliará a 48 equipos en 2026, aunque no cerró la puerta a que pudiera ser en 2022 aunque no será fácil por el tamaño del emirato. «Tendremos que hablarlo», dijo sobre un torneo para el que «las ligas en todo el mundo tendrán que adaptar sus calendarios en consecuencia a esas fechas invernales, porque no se puede jugar en junio y julio en Catar y por eso me parece una decisión correcta hacerlo en esas fechas. Seguro que será un gran campeonato y los jugadores serán listos para llegar bien a él, que será al principio de la temporada».

Infantino defendió la ampliación a 48 equipos recordando los grandes ausentes del torneo. «El número de asociaciones ha subido y por tanto el nivel ha subido. En este torneo no se han clasificado Italia, Holanda, Chile, que es la vigente campeona de la Copa América, Camerún, Estados Unidos, Turquía», recordó. «Más participación es más calidad y México, Estados Unidos y Canadá van a organizar una buena Copa. Quién hubiera imaginado que un país tan pequeño como Croacia iba a llegar a la final. Esto demuestra que hay mucha calidad en muchos países. Participar en un Mundial significa darle un impulso al fútbol en ese país. 48 equipos son menos del 25% de los miembros de la FIFA, es una cantidad razonable», dijo antes de aclarar que invitarán a los niños de la Cueva de Tailandia a la ceremonia de la Gala del The Best en Londres el próximo 24 de septiembre después de que no hayan podido estar en el estadio de Luzhniki por consejo médico.

LOS DATOS DEL MUNDIAL DE RUSIA

98% de ocupación en los estadios

2.889.351 espectadores

Más de 1.000.000 visitantes llegados desde fuera de Rusia

7.000.000 de personas en las 'Fan Fest'

Tres billones (3.000 millones) lo vieron por TV

Un billón (1.000 millones) se espera que vean la final (Superbowl x 7).

11.000 millones visitas digitales

2.037 test de dopaje sin positivos

100.000 Voluntarios

62 partidos y sólo un 0-0

Goles marcados: 161

Media goles partido: 2,6