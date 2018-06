Rubiales fulmina a Lopetegui a 48 horas del debut de España en el Mundial

«Nadie puede estar fuera de las reglas. Lo que no podemos hacer en la Federación es no cumplir con nuestros propios valores. Nos hubiese gustado terminar con Julen en lo más alto pero no hemos sido nosotros los que hemos provocado esto. Es el que ha hecho posible que estemos aquí. Nos hemos visto obligados a prescindir de Julen Lopetegui porque hay decisiones que se tienen que tomar en función de una forma de actuar y de unos valores». Con más de una hora de retraso respecto al horario previsto, Luis Rubiales compareció en la sala de prensa del estadio de Krasnodar solo, sin un Julen Lopetegui que optó por dejar la concentración y tiene previsto hablar a su llegada a España. Su sustituto al frente de La Roja durante el Mundial será Fernando Hierro.

Después de horas de máxima tensión, de muchas reuniones y de peticiones por parte de los futbolistas al presidente de que lo más conveniente era la continuidad del técnico, pese a la bomba del fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid, Rubiales no cedió y le destituyó. «La Federación no puede permanecer al margen de unas negociaciones y enterarse cinco minutos antes de un comunicado por dos llamadas. No hemos podido mirar hacia otro lado y nos han obligado a actuar», explicó, negando así la propia versión dada por la Federación Española de Fútbol en la tarde del martes a las 18.32 horas locales cuando desde la RFEF se comunicó que «habían estado al tanto de las negociaciones».

Sin comunicación previa Rubiales explicó que «nos hemos podido equivocar a la hora de comunicar pero en los que no nos podemos equivocar nunca es en los valores. Salieron algunas informaciones al respecto y pedí al departamento de comunicación que llamaran uno por uno a los medios para desmentir ese hecho. Imagino que querrían guardar las apariencias ante un hecho tan tremendo pero guardar las apariencias no es la solución. Los valores de la Federación los pone la propia Federación», recordó detallando cómo vivió el fichaje del que era su seleccionador, al que dijo admirar «muchísimo» por su trabajo «impecable con la selección» de «entrenador top», en la tarde del martes por el Real Madrid.

«Es una negociación legítima pero que no conocíamos. Hay formas de actuar. No quiero opinar sobre cómo tiene que hacer las cosas el Real Madrid. La selección es el equipo de todos los españoles. Si hubiera dependido de Julen no se hubieran hecho las cosas así y que me entere con una o dos llamadas cinco minutos antes. Las formas son importantes (dijo insinuando que la culpa era de los representantes de Julen, Carlos Bucero a la cabeza). Yo admiro a Julen y le respeto mucho, es un entrenador top pero la FEF es muy importante y está por encima de eso», recordó antes de informar que «la relación con Lopetegui ha terminado con un apretón de manos». El vasco deja la selección sin conocer la derrota en la absoluta (20 partidos) ni en la sub-21.

Exculpa a Hierro

A juicio de Rubiales, «si hay alguien que no tiene responsabilidad es nuestro Director Deportivo (Fernando Hierro, anunciado posteriormente a la comparecencia de Rubiales como nuevo seleccionador). No tuve ninguna constancia y a los cinco minutos lo vi en la prensa y tuvimos que reaccionar. Sí que pedí es que no se hiciera nada pero ya se estaban dando pasos que pedí que no se dieran: se estaba hablando con los jugadores... (algo que hizo el técnico antes de la sesión vespertina). Nadie puede estar fuera de las reglas. Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión. Tiene que haber un mensaje claro para todos los trabajadores de la Federación, hay una forma de actuar que hay que cumplir. Si alguien quiere entablar una relación con alguien de la RFEF tiene que hablar con el trabajador y también con la RFEF. Es algo básico porque es el equipo de todos los españoles. Un Mundial es la cita máxima. Tenemos que pensar que en dos días hay un partido importantísimo», insitió recordando que había «faltado a nuestra obligación de votar para la elección del próximo Mundial» al tener que regresar de Moscú.

No ocultó que estuvo en contacto con los jugadores, que en su mayoría no deseaba un cambio, porque «hace ocho años colgué las botas y me siento muy cercano a ellos», pero aunque están «dolidos» porque «hay lazos de cariño» considera que «han comprendido» la situación. «Todos estamos afectados. Es un duro golpe. La situación es dificilísima, muy complicada pero lo que no voy a hacer nunca traicionarme a mí mismo. Sé que haga lo que haga va a haber críticas. Le deseo de verdad lo mejor», insistió antes de confirmar que «a partir de esta tarde con el nuevo entrenador y el nuevo staff (Fernando Hierro junto a Albert Celades) saldremos adelante» e intentarán rendir en el torneo. Ahora mismo, nadie habla del duelo del viernes contra Portugal, la campeona de Europa...