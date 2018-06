Hierro: «De Gea está entre los tres mejores del mundo y va a jugar» Fernando Hierro en rueda de prensa / Reuters No da pistas sobre el once y avisa del peligro de Irán y la segunda jornada: «Para nosotros, cada cinco días se disputa el último partido» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Kazán Martes, 19 junio 2018, 19:41

Fernando Hierro lleva una semana de muchas emociones y comparecencias ante los medios. Desde que asumió el cargo ha tenido que multiplicarse y, aunque está cómodo ante la prensa, prefiere centrar sus esfuerzos en otros asuntos. Quizá por eso se rascaba con el brazo izquierdo el derecho tratando de concentrarse en su discurso sobre Irán, que le preocupa por el orden defensivo que le ha otorgado Carlos Queiroz, para el que tuvo buenas palabras . «Los que compiten son los jugadores. Le conocemos bien. Con Queiroz tengo una buena relación. Los entrenadores hacemos lo máximo posible y poco más. Irán tiene los conceptos muy claros y no se sale de su guión. Son jugadores con físico, peligrosos a balón parado. Lo tiene muy bien preparado todo en un partido. Lleva años haciendo un trabajo fantástico en Irán», recordó el malagueño.

Hierro no quiso dar pistas sobre el once y por eso dejó en el aire la reaparición de Dani Carvajal, lesionado durante la final de la Liga de Campeones el pasado 26 de mayo ante el Liverpool. El seleccionador aseguró que el lateral madrileño «está disponible», aunque estos días no ha probado nada claro sobre si repetirá con Nacho, dará la oportunidad a Odriozola o apostará de inicio por Carvajal. «En principio Dani está bien. Lleva ya casi una semana entrenando con el grupo y ha hecho una recuperación fantástica. Está disponible. Ha trabajado mucho con los fisios», destacó.

Respeto por el rival

Hierro sólo piensa en el rival y recordó que lo sucedido no ayuda. Ni siquiera las buenas sensaciones ofrecidas en el debut. «Hay que olvidarse de Portugal. Viene Irán, las expectativas son buenas, tuvimos buenas sensaciones, pero llega un partido peligroso. Cada cinco días tenemos el último partido. Es complicado, complejo, porque hay que llegar con opciones al tercer partido. Habrá dificultades. El partido será duro, tenemos todo el respeto profesional por el rival, pero tenemos confianza en nuestro trabajo. Tenemos una personalidad y eso es importante», insistió.

Justo antes de finalizar el turno de preguntas la prensa quiso saber el estado anímico de David De Gea y su ánimo para estar bajo palos, algo que ya había dejado caer tras el empate ante Portugal y días más tarde en un encuentro con la prensa escrita. «Tengo 23 que son de su padre y de su madre y la medicina no es la misma para todos. David (De Gea) va a jugar, para que lo tengáis claro. Tenemos confianza plena en él. Es un chico que está entre los tres mejores porteros del mundo», dijo, despejando las pocas dudas existentes pese al error del meta titular de España en el segundo gol de Cristiano.

Y después de confirmar algo que ya se intuía desde que terminó el duelo contra Portugal saltó al césped del Kazan Arena, donde silbato en mano dirigió la sesión tras una pequeña charla en el círculo central con todos sus jugadores alrededor. Les pidió cabeza y concentración para superar a un muro que centra todas sus esperanzas en el balón parado. «Es un equipo sólido, que encaja poco y que ha marcado 37 goles en los últimos 19 partidos y de ellos 16 a balón parado», viene insistiendo desde que terminó el encuentro ante los lusos.