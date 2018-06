Amistoso Suiza mide la fortaleza mundial de España Julen Lopetegui, seleccionador nacional. / El Correo El conjunto de Lopetegui completa su último test antes de viajar a Rusia y pone a prueba su racha de casi dos años sin perder RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Villarreal Domingo, 3 junio 2018, 09:08

Después de 2.909 días aparece Suiza en el horizonte. Siete años, 11 meses, y 16 días más tarde España vuelve a enfrentarse a una selección helvética con la que se ha medido en 19 partidos pero sólo uno permanece en el recuerdo de todo aficionado a 'La Roja'. El último. La única derrota. Fue en Durban, lugar en el que semanas más tarde Puyol logró un hueco en la historia con un cabezazo legendario. Antes se produjo un 1-0 que supuso un punto de inflexión para una selección que llegaba esperanzada para poder conseguir algo grande tras haberse quitado la etiqueta de perdedor dos años antes precisamente junto a los Alpes. Caer, con un gol estrambótico de Gelson Fernandes aprovechando un error colectivo y varios rebotes, hizo cuestionarse entonces al grupo, que sólo había perdido un partido en dos años, si su nivel era digno de un campeón mundial.

La prensa internacional dictó sentencia: «¿Candidato? Joder...», titulaba 'Olé' antes de recordar que «toda la ilusión, la chapa de candidato, el deseo de ya tener la Copa del Mundo entre sus manos, se desvaneció en un segundo». El también argentino 'Clarín' consideró que con la derrota de 'La Roja' ante Suiza asomaba «el fantasma de las grandes decepciones españolas en los Mundiales». 'Le Monde' afirmó que España, lejos del «juego ofensivo» de 2008, «se vino abajo ante un equipo suizo sólido y sorprendente». Para 'La Gazzetta', «España estaba contra las cuerdas» y destacaba el silencio de las vuvuzelas por «el gran shock» de los chicos de Vicente del Bosque, entre los que «no había en absoluto muestras de unidad o de armonía».

Desde entonces no se han vuelto a enfrentar y muchas cosas han cambiado: España logró dar la vuelta a aquella situación y logró ser campeona mundial, algo que ninguna otra había logrado perdiendo el primer partido, e incluso repitió dos años después en la Eurocopa. A partir de aquel momento inició una cuesta abajo que terminó con caída en Brasil hasta que se tocó suelo en Francia. Ahí apareció Julen Lopetegui y de su mano se ha vuelto a construir otro equipo -con algunos de aquel día, como Ramos, Busquets, Iniesta o Silva o Iniesta- que genera entusiasmo. Y no sólo porque aún no ha perdido (13 victorias y cinco empates), sino porque parece tener claro lo que debe hacer.

Yeray y Vallejo podrían debutar

En Villarreal se verá un duelo entre dos mundialistas (Suiza es sexta en el último ránking FIFA) que se antoja una prueba real, por mucho que algunos campeones europeos del Real Madrid (Lucas o Asensio) vayan a comenzar en el banquillo. Recién incorporados (a petición propia, ya que tenían permiso hasta el lunes) Lopetegui ha considerado dejar en Madrid a Sergio Ramos e Isco, mientras que Dani Carvajal continúa al margen del grupo con su trabajo de recuperación. Debido a ello habrá oportunidad en algunos puestos para aquellos que aspiran a ser parte del equipo que se enfrente en el debut en el Mundial a Portugal o después a Irán y Marruecos. Lopetegui desea automatizar aspectos del juego.

Lo más probable es que pruebe con el sustituto del lesionado Carvajal en el lateral (Odriozola y Azpilicueta han ensayado estos días ahí), un central que acompañe a Piqué (Nacho y el propio Azpilicueta optan a ello) y un mediapunta que se asocie con Silva e Iniesta, opción para la que Thiago tiene muchas papeletas, aunque en los últimos amistosos (frente a Alemania y Argentina) actuó de '5' por la lesión de Busquets, hombre clave para Lopetegui. Aunque aún quedan localidades por vender, habrá una gran entrada en el coliseo castellonense, donde España aplastó a San Marino en 1999 (9-0, con 'hat-trick' de Luis Enrique y gol inicial de un Hierro que ahora es director deportivo) y goleó 3-0 a Chile, el día que debutó Fernando Llorente. Quizá lo hagan Yeray o Vallejo, que con Rodri son los tres jóvenes elegidos para apoyar ante el combinado centroeuropeo.

Petkovic aún debe descartar

Suiza, por su parte, llega a este amistoso sin hacer la criba final para el torneo ruso, donde se medirá a Brasil (día 17), Serbia (22) y Costa Rica (27) en el grupo E. Su objetivo es pasar a octavos. Se mediría después al primero del F, donde están Alemania, Suecia, México y Corea del Sur. Después de clasificarse para el Mundial en la repesca frente a Irlanda del Norte con un gol de Ricardo Rodríguez, ofreció un buen nivel en marzo (6-0 a Panamá y 0-1 en Grecia), por lo que Vladimir Petkovic aprovechará el duelo con España para sacar a tres futbolistas de la prelista de 26.

Uno será un portero, todo apunta que Landry Mvogo, y falta por ver el rendimiento de los demás. Shaqiri, Lichtsteiner y Xhaka, si bien el centrocampista del Arsenal arrastra molestias por un pequeño golpe y en principio descansará, comandan un equipo en el que destaca la ausencia de Mehmedi (Wolfsburgo) por lesión.

Alineaciones probables:

España: De Gea, Odriozola, Azpilicueta, Piqué, Alba, Busquets, Iniesta, Koke, Thiago, Silva y Diego Costa.

Suiza: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Ricardo Rodríguez, Shaqiri, Zakaria, Dzemali o XHara, Zuber, Embolo y Seferovic.

Árbitro: Isvatn Kovacs (Rumanía).

Estadio y horario: Estadio de La Cerámica. 21:00 h. (Cuatro).