El drama que ocultó Obi Mikel: «Tenemos a tu padre secuestrado. Si hablas, le matamos» Obi Mikel durante el encuentro ante Argentina. / AFP Su progenitor fue liberado «de manera segura el lunes por la tarde» R. C. Martes, 3 julio 2018, 17:10

A John Obi Mikel le sonó el móvil cuando caminaba hacia el autobús que le llevaría al estadio Krestovski, donde Nigeria se jugaría el pase a octavos ante la Argentina de Messi. Mazazo para el capitán de las 'Aguilas verdes'. Su padre había sido raptado. El centrocampista consiguió el número de los secuestradores, quienes le dieron las instrucciones precisas para conseguir el rescate. «Recibí una llamada cuatro horas antes del partido. Me dijeron que matarían instantáneamente a mi padre si informaba a las autoridades o se lo contaba a alguien», cuenta para el diario 'The Guardian'.

El futbolista del Tianjin TEDA decidió guardar el secreto. «Solo un círculo muy reducido de mis amigos lo sabía. Tampoco quería discutirlo con el entrenador (Gernot Rohr), porque no quería que mi problema se convirtiera en una distracción para él o para el resto del equipo antes de un partido tan importante. Por mucho que quisiera discutirlo con el entrenador, no pude». Y decidió además estar en el partido. «Jugué mientras mi padre estaba en manos de bandidos. Tuve que suprimir el trauma. Estaba emocionalmente angustiado y tuve que tomar una decisión sobre si estaba mentalmente listo para jugar. Estaba confundido. No sabía qué hacer pero, al final, supe que no podía dejar 'tirados' a 180 millones de nigerianos. Tuve que apartarlo de mi cabeza e ir a representar a mi país primero», confiesa.

Afortunadamente su padre fue liberado «de manera segura el lunes por la tarde», cuenta el propio jugador. «Agradezco a las autoridades policiales sus esfuerzos por el rescate y el apoyo que he recibido de amigos y familiares. Desafortunadamente, mi padre ahora está en el hospital recibiendo tratamiento de emergencia como resultado de la tortura que recibió durante su captura». De hecho, no es la primera vez que Pa Michael Obi es secuestrado. Ya fue capturado en 2011.