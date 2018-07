La efectiva Francia ya está en semifinales

Francia, con un rendimiento práctico en un partido en el que se volvió a mostrar tan efectiva de cara a gol como en octavos frente a Argentina, ya está en semifinales del Mundial después de tumbar a una Uruguay castigada por una acción mal defendida a balón parado, puesta con astucia y calidad por Griezmann para que la aprovechara Varane de manera magistral, y un error de su portero, Muslera, cuando buscaba la remontada a base de orgullo y juego directo. No necesitó más el cuadro francés, que vivió sus mejores momentos de juego después del segundo gol. Ese 0-2 fue una losa terrible para Uruguay, que se marcha del torneo dejando a Brasil como única no europea en competición.

Se esperaba mucho de Mbappé, de Luis Suárez, de Griezmann, incluso de Giroud o Stuani, reclutado por la lesión de Cavani. Pero la solución al acertijo, anotar el primer gol se antojaba decisivo, estuvo en la cabeza de dos centrales que dominan el juego aéreo como pocos. Varane aprovechó mejor la opción francesa para marcar el primer gol, ese que se antoja determinante en un duelo con un billete para semifinales entre dos selecciones históricamente tan preparadas para competir.

0 Uruguay Muslera, Cáceres, Godín, Giménez, Laxalt, Nández (Urretaviscaya, min. 74), Vecino, Lucas Torreira, Bentancur ('Cebolla' Rodríguez, min. 59); Luis Suárez y Stuani (Maxi Gómez, min. 59). 2 Francia Lloris, Pavard, Umtiti, Varane, Lucas Hernández, Pogba, Kanté, Mbappé (Dembélé, min. 87), Griezmann (Fekir, min. 93), Tolisso (N'Zonzi, min. 80) y Giroud. Goles 0-1: min. 40, Varane. 0-2: min. 61, Griezmann. Árbitro Néstor Pitana (Argentina). Amarilla a Lucas Hernández, Bentancur, Mbappé y 'Cebolla' Rodríguez. Incidencias 43.319 espectadores en el Nizhny Novgorod Stadium para el primer partido de los cuartos de final del Mundial 2018. Antoine Griezmann fue declarado mejor jugador del partido. Hugo Lloris, capitán francés, dejó la anécdota del encuentro al verse por televisión que una libélula se había introducido en su boca.

En un golpeo lateral, Griezmann amagó sacar, eso hizo acularse aún más a Uruguay, y el zaguero madridista compareció como un avión para adelantarse a un estático Stuani y poner la bola, tras un giro de cuello casi perfecto, en la base imposible para Muslera. Primer remate a puerta: gol. Pleno, algo que ya pasó en cuartos de final ante Argentina. Varane, soberbio en defensa toda la tarde, se estrenó en un Mundial y de cabeza, como en siete de los últimos nueve goles que ha hecho luciendo la blanca del Real Madrid.

Godín tuvo el empate

Uruguay sólo había remontado en un Mundial un partido que empezó perdiendo... pero fue a Francia en 1966. Tuvo la opción del empate, de manera casi consecutiva lo que quizá le hubiese otorgado una vida extra en el partido. Apenas unos minutos más tarde, en una situación casi calcada Cáceres, ese hombre que siempre brilla con Uruguay aunque haya jugado un partido en toda la campaña en el equipo europeo de turno, prolongó también de modo soberbio una bola lateral a la base del poste pero allí apareció volando Lloris para repeler la bola. La pelota le quedó muerta a Godín que lo debió ver tan fácil que con el ansia la pegó demasiado alta pese a tenerla en el área pequeña para embocar a la red.

Ahí estuvo seguramente la clave del billete a semifinales. Antes de todo eso el duelo fue muy táctico, con Francia dominando la pelota pero sin grandes ocasiones ya que Uruguay le concedía muy poco. Muslera, ajeno a lo que sucedería después, aprovechaba el córner para hacer sprints en su campo. Llega casi hasta el círculo central. Había llegadas por banda charrúas, pero los remates no tuvieron tino. Stuani le puso corazón, pero no es Cavani en el golpeo. Francia no tenía espacios y la mejor opción fue de Mbappé... de cabeza tras buena dejada de Giroud.

Partidazo del 'uruguayo' Griezmann

Apenas se pudo ver su velocidad de aceleración, pero cuando la sacó a sus compañeros no les dio tiempo a llegar a sus centros sin mirar. Al descanso la cámara de los videomarcadores enfocaban a Lloris. Tuvo que sacar una mano y lo hizo de modo soberbio. La necesidad obligaba a la celeste, que sufre llevando la iniciativa. Ahí actuó de modo inteligente Francia. Sin ofrecer esos metros a Uruguay, con Kanté, ominpresente, y Pogba dominando el centro del campo y Griezmann, que se pegó una paliza a correr y trabajar como si fuera uruguayo, apareciendo muy bien entre líneas de manera inteligente. Cada vez que el balón pasa por Griezmann, su equipo tenía más claridad. Y además intuyó que podía hacer daño a Muslera desde lejos. Y acertó.

Ese error terrible del meta, en un zurdazo de Griezmann, sepultó cualquier esperanza de reacción celeste pese a los cambios de Tabárez. La pelota le venía de frente, aparentemente tenía visión clara después del golpeo pero se movió un poco hacia la izquierda tratando de intuir la trayectoria de la pelota, alejó los brazos del cuerpo, las manos se le doblaron en el intento de despeje y acabó en la red. Hasta el momento había completado un gran torneo y vino a cometer el error el día menos apropiado. Sea como fuere, Francia lleva desde octavos un 100% de acierto en sus disparos a puerta.

El partido se le puso demasiado cuesta arriba a la celeste, donde la capacidad para competir y la actitud no se negocia. Se produjeron algunas disputas que no interesaban a ninguno, ya que sólo eran una pérdida de tiempo para los sudamericanos y Francia tenía opción de perder algún efectivo para semifinales. Le costó pero se dio cuenta Deschamps, que optó por dar algún descanso. Incluso a Griezmann, el 'uruguayo' que participó en los dos goles y se llevó, de manera merecida, el premio al mejor del partido. Los verdaderos charrúas se van del torneo con la cabeza alta y con el cariño de su gente, que no paró de animar hasta el silbido final del argentino Pitana. Por cierto, con el que aún no ha ganado Uruguay...