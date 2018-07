Cristiano y Messi, los últimos 'reyes sin corona' Mundial

Abc

Alfredo Di Stefano (Argentina/España)

Como le ocurre a Leo Messi, Alfredo Di Stéfano siempre tuvo la espinita de no haber podido conseguir un Mundial ni con Argentina, primero, ni con España. Pero en el caso de la 'Saeta Rubia' no tuvo la posibilidad ni de disputar un minuto en una Copa del Mundo. Argentina no estuvo en las citas de 1950 y 1954 y España se perdió la de 1958, por lo que sólo pudo ser convocado para el Mundial de Chile en 1962 con la camiseta española. Una inoportuna lesión impidió que el pentacampeón de Europa con el Real Madrid y uno de los mejores jugadores de la historia no pudiera disputar la mayor fiesta del fútbol.