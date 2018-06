Mundial Rusia 2018 Un supuesto soborno deja a un árbitro sin Mundial El árbitro keniata, Aden Marwa. / Kamene TV Se trata del keniata Aden Marwa Range, de 41 años, que fue grabado recibiendo un soborno durante el Campeonato de África de Naciones COLPISA Madrid Viernes, 8 junio 2018, 16:48

El nombre del arbitraje se ha vuelto a ver manchado por un árbitro que iba a participar en el Mundial. El keniata, Aden Marwa Range, asistente de 41 años, que iba a participar en la cita mundialista, comunicó a la FIFA su renuncia. La decisión, que en principio puede sorprender, tiene un motivo: un soborno.

Y es que la BBC africana emitió este miércoles un documental llamado ´Number 12´, basado en la corrupción del fútbol africano. En el mencionado reportaje se puede ver a Marwa recibiendo un soborno de unos 506 euros por parte de un supuesto periodista. Cuando lo recibe, el árbitro va vestido con el Chandal de la Confederación Africana de Fútbol, y su respuesta es «gracias por el regalo». Según cuenta el documental, dicho soborno lo habría recibido durante el Campeonato de África de Naciones, disputada entre Enero y Febrero de 2018.

No es un tema que la FIFA haya pasado por encima, ya que según Skysports, ya ha enviado a sus organos judiciales y de investigación todo lo relacionado con este documental. Marwa no es el primer árbitro que no estará en el Mundial por un tema similar. El colegiado saudí Fahad Al Mirdasi fue suspendido de por vida por su federación tras pedir un soborno para beneficiar a un equipo en una final de Copa. Curiosamente, ambos colegiados estuvieron en la Copa Confederaciones el pasado año.

Aden Marwa, que fuera del arbitraje es profesor de matemáticas y de química, ha recibido apoyo por parte de su familia que lo ha definido como «un hombre de principios». Además, en Kenia se han criticado las maneras del productor del documental, Anas Aremeyaw Anas, de identidad desconocida, cuyas técnicas periodísticas, para muchos, han quedado en entredicho.