El arbitraje con vídeo roza la clasificación para el Mundial 2018

A pesar de las constantes polémicas durante las pruebas en los campeonatos europeos, el Asistente de Vídeo al Arbitraje (VAR) normalmente será autorizado para el Mundial de Rusia 2018, el sábado en Zúrich por la Board, el órgano garante de las reglas del juego. «Nadie sabe todavía exactamente cómo funciona. Todavía hay mucha confusión», señaló el lunes sobre la herramienta el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin, adelantando que no se utilizará en la próxima edición de la Liga de Campeones.

«No estoy para nada en contra, pero debemos explicar mejor cuándo se utiliza. Veremos en la Copa del Mundo», añadió. Casi no hay suspense en la decisión de la Board. «No me imagino que la gente que ha puesto en marcha este proyecto diga de pronto ‘no’», señaló recientemente el alemán Markus Merk, que arbitró las finales de la Champions 2003 y de la Eurocopa 2004.

Errores, confusiones, decisiones incomprendidas por el público, sin olvidar las largas interrupciones ligadas a la inexperiencia de los árbitros con el VAR: Los primeros pasos del vídeo, en la fase de pruebas que siguen la Bundesliga y la Serie A, han sido complicados.

Pero la Board ha preparado a la opinión pública. A comienzos de enero, la instancia hizo un balance «muy positivo y alentador» de los ensayos realizados desde marzo de 2016. Además de en Alemania e Italia, el sistema ha sido probado en varias competiciones internacionales, como la Copa de las Confederaciones, o en copas nacionales, en Francia e Inglaterra.

La misma impresión tiene el presidente de la FIFA Gianni Infantino, que dijo a principios de mes que tiene «confianza» en que se autorice el VAR en el Mundial y en los campeonatos que lo deseen. «En 2018 no podemos permitir que toda la gente en el estadio y toda la gente ante una pantalla de televisión vea en algunos minutos si el árbitro ha cometido un gran error o no, y que él único que no tenga derecho a repasar la jugada sea el árbitro. Si podemos ayudarlo, debemos hacerlo», añadió.

Las voces, a favor y en contra, han sido constantes. «Puede cambiar el resultado final, es por lo que encuentro muy positivo introducir el VAR, este sistema ayuda a los árbitros a evitar un gran error», señaló Antonio Conte, técnico del Chelsea. «Es normal que cambie muchas cosas. Lo importante es que un gol que deba ser anulado, sea anulado», dijo Jurgen Klopp, técnico del Liverpool. Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, no es partidario: «Si se mata la emoción, la gente que ama el fútbol no estará contenta. Creo que el fútbol se acerca a un error. La pena es que ahora hablaremos de una máquina y no de fútbol».

Jose Mourinho, técnico del Mánchester United, se mostró por una vez diplomático: «Pienso que nuestro deporte es tan bonito que para cambiarlo, debemos cambiarlo a mejor. Con la tecnología de la línea de gol (ya utilizada en el Mundial 2014) estoy muy contento. Si encuentran una manera en la que VAR siempre acierte y aporte la verdad, me gusta».

¿Y qué piensan los espectadores en el estadio? Respuesta de la Federación de Aficionados del Fútbol (FSF) en Inglaterra: «El problema es la falta de claridad -los aficionados no pueden seguir el proceso en el campo- y hemos visto más de una vez que el ritmo del partido se interrumpe decisión tras decisión. Hasta aquí el sistema no ha sido un éxito y sentimos que los espectadores del estadio deben estar en el centro de las nuevas mejoras». Al menos los hinchas deberán recordar que el VAR puede ser utilizado en cuatro situaciones del juego: tras un gol marcado, en una situación de penal, por una roja directa o para corregir un error de identidad de un jugador sancionado.